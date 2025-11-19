いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第26回
【最大3万ポイント還元】ビックカメラ.comブラックフライデー2025開催！ 長期保証付き家電が特価
2025年11月19日 11時00分更新
ビックカメラ.comでは現在、年に一度の大セール 「ブラックフライデー」を開催中です。
テレビ、エアコン、冷蔵庫などの大型家電から、日用品、美容家電まで幅広い商品が対象（一部商品を除く）で、ポイント還元や長期保証無料など、公式オンラインストアならではの豪華な特典が満載です。セール期間は11月30日まで。商品ごとに在庫がなくなり次第終了します。
ブラックフライデー特典
最大30,000ポイントプレゼント！
テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など大型家電を対象に、最大30,000ポイントが還元されるキャンペーンを実施中です。
注意事項
・クーポンコードを「注文内容確認」画面で必ず入力してください。
・1会計につき1商品の適用です。
・複数台購入の場合は会計を分けるとポイント適用可能です。
※ネット購入限定特典です。店舗では対象外の場合があります。
対象商品は長期保証無料
洗濯機、冷蔵庫、エアコン、レンジ、炊飯器、ヘアケア製品など指定商品には、長期保証が無料で付帯します。メーカー保証終了後も2年目以降の修理費用をカバーするため、高額家電も安心して購入可能です。
※ネット限定で付帯する特典です。詳細は各商品ページをご確認ください。
お得な目玉商品
①Dyson Cyclone DS20 SV55FFBK（サイクロン式／コードレス）
（59,800円 → 特別価格 39,800円）33％オフ
ダイソン最高クラスの吸引力で、音を約6%低減したスタンダードモデル。
②BOSE（ボーズ）完全ワイヤレスイヤホン QuietComfort Ultra Earbuds Black
（39,600円 → 特別価格 24,800円）37％オフ
Boseイマーシブオーディオで、臨場感あふれるサウンドを実現。世界最高クラスのノイズキャンセリングと装着感も魅力。
購入時の最重要注意事項
※決済完了順：商品のお買い上げは、決済完了順となります。カートに入れただけでは在庫は確保されません。
※転売禁止：転売目的と判断された場合、キャンセルされます。
※販売時間・在庫：商品ごとに在庫がなくなり次第終了。販売時間変更や中止の可能性もあります。
※クーポン入力必須：ポイント還元や割引適用には必ずクーポンコード入力が必要です。
まとめ
この機会に、欲しかった大型家電や日用品を、ポイント還元＆長期保証付きの特別価格で手に入れましょう！
※購入の際は、必ずクーポンコードを入力し、各商品の詳細ページで最新の価格・在庫を確認してください。
