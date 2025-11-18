Amazonセール情報大紹介！ 第387回
カスタム自在＆耐荷重135kg！ ルミナススチールラックがセールでお得
2025年11月18日
【セール】ドウシシャ Luminous（ルミナス）スリムラック登場！
「ドウシシャ Luminous（ルミナス）スリムラック」（幅90cm・5段）がAmazonでセール中！
棚板1枚あたり耐荷重135kgの頑丈設計で、大型家電や本、アウトドア用品も安心して収納できます。参考価格12,800円のところ、9％オフの11,662円で手に入ります。
ドウシシャ Luminous（ルミナス）スリムラックの特徴
① 棚板1枚135kg！頑丈設計で安心収納
ポール径25mmの本格仕様で、棚板1枚あたり135kgの耐荷重を実現。大型レンジや重いアウトドア用品、本棚としても安心して使えます。日常の収納から重い荷物まで幅広く対応可能です。
② 自由自在にカスタム可能！約400種のパーツ対応
ルミナス25mmシリーズの約400種類のパーツすべてが使用可能。棚板は2.5cm間隔で自由に調整でき、キャスターや別売パーツを追加してさらに便利に活用できます。
③ 簡単組立と高品質
工具不要で女性1人でも簡単に組み立て可能。棚板のワイヤーは幅方向に張られており、本やCDなどの細い物も落ちにくい設計。サビに強い防サビ加工で水回りでも安心です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、お得に手に入る頑丈でカスタム性の高いLuminousラックで、お部屋の収納力をスッキリ強化しましょう。
※価格はサイズや段数によって異なります。
