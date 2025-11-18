Amazonセール情報大紹介！ 第386回
1台4役で使える！全身の冷え対策に「北国のこたつ」多機能ヒーター【25%オフ】
2025年11月18日 19時00分更新
「北国のこたつ」の多機能ヒーターが25%オフ
足元ヒーター、電気座布団、ホットマット、カイロ＆ひざ掛けなどの使い方ができるマルチアイテム「北国のこたつの多機能ヒーター」が25%OFFの4,499円で購入できます。
寒さが本格化する季節におすすめのアイテムです。
1台で複数の使い方ができる多用途設計
手・足・膝・背中・お尻まで幅広く使える設計で、シーンに合わせて使い分けができます。
さらに、ファスナーを開くことで腰巻きや背中用クッションにも変更可能。
室内はもちろん、旅行やアウトドアなどの移動先にも持ち運びやすい点が特徴です。
10秒速暖＆省エネ設計
デュアルコイル構造により熱ムラを抑え、約50Wの低消費電力でも素早く均一にあたためます。
温度は6段階で調整でき、ぬるめからしっかり暖かい設定まで好みに合わせやすい設計です。
また、従来のファンヒーターと比べて約1/24の消費電力で使用でき、省エネ性にも配慮されています。（※比較対象：一般的なセラミックファンヒーター1,200W）
お手入れもかんたん！
手洗いに加えて洗濯機での丸洗いにも対応し、衛生的に使い続けることが可能です。
電源コードを外し、洗濯ネットに入れて中性洗剤でやさしく洗ってください。洗濯後は自然乾燥が推奨されています。
※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。
安心機能も充実！
自動温度調節・過熱防止機能・PSE認証に対応で安全性も確保。
加えて、メーカー2年間保証が付いており、長く使いたい方にも向いています。
まとめ
在宅ワークでの足元冷え対策はもちろん、読書やくつろぎ時間にも取り入れやすい多用途ヒーターです。
冷え込みが気になる季節に、チェックしておきたいアイテムといえます。
過去価格：5,999円
現在の価格：4,499円［25%OFF］
