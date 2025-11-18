このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第386回

1台4役で使える！全身の冷え対策に「北国のこたつ」多機能ヒーター【25%オフ】

2025年11月18日 19時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンで 北国のこたつの多機能ヒーターを入手

「北国のこたつ」の多機能ヒーターが25%オフ

　足元ヒーター、電気座布団、ホットマット、カイロ＆ひざ掛けなどの使い方ができるマルチアイテム「北国のこたつの多機能ヒーター」が25%OFFの4,499円で購入できます。

　寒さが本格化する季節におすすめのアイテムです。

1台で複数の使い方ができる多用途設計

　手・足・膝・背中・お尻まで幅広く使える設計で、シーンに合わせて使い分けができます。

　さらに、ファスナーを開くことで腰巻きや背中用クッションにも変更可能。

　室内はもちろん、旅行やアウトドアなどの移動先にも持ち運びやすい点が特徴です。

10秒速暖＆省エネ設計

　デュアルコイル構造により熱ムラを抑え、約50Wの低消費電力でも素早く均一にあたためます。

　温度は6段階で調整でき、ぬるめからしっかり暖かい設定まで好みに合わせやすい設計です。

　また、従来のファンヒーターと比べて約1/24の消費電力で使用でき、省エネ性にも配慮されています。（※比較対象：一般的なセラミックファンヒーター1,200W）

アマゾンで 北国のこたつの多機能ヒーターを入手

お手入れもかんたん！

　手洗いに加えて洗濯機での丸洗いにも対応し、衛生的に使い続けることが可能です。

　電源コードを外し、洗濯ネットに入れて中性洗剤でやさしく洗ってください。洗濯後は自然乾燥が推奨されています。

※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。

安心機能も充実！

　自動温度調節・過熱防止機能・PSE認証に対応で安全性も確保。

　加えて、メーカー2年間保証が付いており、長く使いたい方にも向いています。

まとめ

　在宅ワークでの足元冷え対策はもちろん、読書やくつろぎ時間にも取り入れやすい多用途ヒーターです。

　冷え込みが気になる季節に、チェックしておきたいアイテムといえます。

過去価格：5,999円

現在の価格：4,499円［25%OFF］

アマゾンで 北国のこたつの多機能ヒーターを入手

