Amazonセール情報大紹介！ 第383回
【THE NORTH FACE】防寒シューズ「Nuptse Down Mule」で冬の室内外を快適に！【20%オフ】
2025年11月18日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
THE NORTH FACEの防寒シューズが20%オフ！
冬の防寒準備にピッタリ！THE NORTH FACEのNuptse Down Mule 防寒シューズ（25.0cm）が20%OFFの9,549円で購入できます。
屋内でも野外でも使いやすいデザインで、足元をおしゃれに保ちつつ暖かく過ごせます。この機会にぜひチェックしてみてください。
※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。
アウトドアから室内まで、快適に過ごせるダウンミュール
アッパーにははっ水加工を施したリサイクルポリエステル素材を使用し、内部には550フィルパワーのダウンが封入。軽量ながらしっかり暖かさを保つ設計となっています。
アウトソールは環境に配慮したリサイクルラバーを採用。屋内でも野外でも使いやすいデザインです。
また、フットベッドのライニングには素足でも心地よいフリース素材が使用されており、屋内でのリラックスタイムにも快適に使用できます。
さらに、約251g（9インチ/片足）と軽量で、ちょっとした外出や車の運転、ジムやオフィス履きなど、幅広いシーンで活躍できます。
まとめ
軽量で暖かく、冬のアウトドアやリラックスタイムなどにぴったりな一足を、この機会にチェックしてみましょう！
参考価格：12,000円
現在の価格：9,549円［20%OFF］
※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第385回
トピックス【21%オフ】DJI Mic Miniが12,980円！ 48時間駆動＆ノイズキャンセル付き超軽量ワイヤレスマイク
-
第384回
トピックス【17%オフ】最強ゲーミングセット！ Logicool G PRO 2マウス＆パッドが14,300円
-
第383回
トピックス新規購入者限定！ Adobe Firefly搭載Illustrator CCが半額17,000円
-
第382回
トピックス【24,800円】軽量・高コスパの整備済みSurface Go2（Office 2024付き）がAmazonで安い！
-
第381回
トピックス【今日も安い】AI搭載Surface Pro 13インチがAmazonセールで33%OFF！ 仕事もゲームも快適なハイパワー2in1
-
第380回
トピックス【本日も23%引き】65型4K REGZAが100,001円！ ネット動画も高画質、2025年新型モデル
-
第379回
トピックス新規購入者限定！ Adobe CC Proが半額51,000円＆Firefly搭載
-
第378回
トピックス【タイムセール】超小型ミニPC「Kron Mini K1」が39,998円！ AMD Ryzen 5＆16GBメモリでこの価格はお得
-
第377回
トピックスハイセンス55型4K TV「55E50R」が67,800円！ 低価格でネット動画もゲームも快適＆3年保証
-
第377回
トピックスTHE NORTH FACEの難燃防寒ブーツが43%OFF！冬キャンプにも日常にも使える高機能モデル
- この連載の一覧へ