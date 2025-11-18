このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第383回

【THE NORTH FACE】防寒シューズ「Nuptse Down Mule」で冬の室内外を快適に！【20%オフ】

2025年11月18日 13時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンで THE NORTH FACEのNuptse Down Muleを入手

THE NORTH FACEの防寒シューズが20%オフ！

　冬の防寒準備にピッタリ！THE NORTH FACEのNuptse Down Mule 防寒シューズ（25.0cm）20%OFFの9,549円で購入できます。

　屋内でも野外でも使いやすいデザインで、足元をおしゃれに保ちつつ暖かく過ごせます。この機会にぜひチェックしてみてください。

※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。

アウトドアから室内まで、快適に過ごせるダウンミュール

　アッパーにははっ水加工を施したリサイクルポリエステル素材を使用し、内部には550フィルパワーのダウンが封入。軽量ながらしっかり暖かさを保つ設計となっています。

　アウトソールは環境に配慮したリサイクルラバーを採用。屋内でも野外でも使いやすいデザインです。

　また、フットベッドのライニングには素足でも心地よいフリース素材が使用されており、屋内でのリラックスタイムにも快適に使用できます。

　さらに、約251g（9インチ/片足）と軽量で、ちょっとした外出や車の運転、ジムやオフィス履きなど、幅広いシーンで活躍できます。

まとめ

　軽量で暖かく、冬のアウトドアやリラックスタイムなどにぴったりな一足を、この機会にチェックしてみましょう！

参考価格：12,000円

現在の価格：9,549円［20%OFF］

※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。

