Amazonセール情報大紹介！ 第386回
【55%オフ】キャンプも防災も両方カバー！ DELTA 3＋ソーラーパネルが破格の82,170円
2025年11月18日 16時00分更新
【セール】EcoFlow DELTA 3 ポータブル電源＋ソーラーパネル 160W片面Gen2 セット登場！
停電対策にもアウトドアにも使える、EcoFlow（エコフロー）のポータブル電源「DELTA 3」と160Wソーラーパネルのセットが、Amazonでセール販売中です。
業界最速級の充電スピードと長寿命バッテリーを備えた高性能セットが、参考価格182,600円のところ、55％オフの82,170円で手に入ります。
EcoFlow DELTA 3 ポータブル電源＋ソーラーパネル 160W片面Gen2 セットの特徴
① 業界最速級の56分フル充電
1,500WのAC入力により、わずか56分でバッテリーを100％まで充電可能。停電前の備蓄やアウトドア準備も短時間で完了します。
② 10年寿命のLFPバッテリー＆UPS機能
リン酸鉄リチウム（LFP）電池を用い、約4,000サイクル（約10年）に相当する耐久性を実現。UPS（無停電電源装置）機能は10ms未満で切り替わるため、突然の停電でもデータや機器への悪影響を抑えます。
③ 高効率ソーラーパネル
160Wソーラーパネルは、EcoFlowポータブル電源の充電に最適化されたモデル。次世代N型TOPConセルを採用し、最大25%の高い変換効率を実現しています。
お買い得価格で手に入る！
10万円以上もお得な高性能ポータブル電源とソーラーパネルセット。この機会にぜひ導入を検討してみてください。
※価格はモデルや構成によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
