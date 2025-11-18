Amazonセール情報大紹介！ 第381回
【今日も安い】AI搭載Surface Pro 13インチがAmazonセールで33%OFF！ 仕事もゲームも快適なハイパワー2in1
2025年11月18日 09時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
マイクロソフト「Surface Pro（第11世代）」が16万円台に！
マイクロソフトの人気2in1デバイス「Surface Pro（第11世代）」が、Amazon.co.jpで販売中だ。
参考価格240,680円のところ、33%引きの162,153円で購入できる。11月18日現在、残り１点。これまでも在庫数が増減しつつ、販売は続いており、この先も販売が続く可能性はあると思われる。
Snapdragon X Plus搭載 ― AIが支えるハイパフォーマンス
新型Surface Proの最大の特徴は、最新のSnapdragon X Plusプロセッサを搭載している点だ。AI最適化によるパフォーマンス向上により、マルチタスク処理やクリエイティブ作業もより快適にこなせる。
ディスプレイは13インチのPixelSense Flowタッチスクリーンを採用し、2880×1920（267 PPI）の高解像度と最大120Hzリフレッシュレートを実現。さらにGorilla Glass 5で保護されており、耐久性にも優れている。
軽量・長時間バッテリー ― モバイルワークにも最適
本体サイズは287×209×9.3mm、重量はわずか895g。最大14時間のバッテリー駆動が可能で、出張や外出先でも充電を気にせず作業できる。
また、Surface ProキーボードやSurfaceスリムペン（第2版）にも対応しており、ノートPCのような操作性を実現している。
高画質カメラ＆高音質オーディオ
フロントにはクアッドHDカメラ、リアには10MP Ultra HDカメラを搭載。オンライン会議や動画撮影時でもクリアで高品質な映像を楽しめる。
さらにDolby Atmos対応2WステレオスピーカーやBluetooth LE Audio、音声フォーカス対応スタジオマイクを備え、映像・音の両面で上質な体験を提供する。
Windows 11搭載＆安心のセキュリティ
OSには最新のWindows 11 Homeを搭載し、Office Home & Business 2021およびXbox Game Pass Ultimate（30日試用版）がプリインストール済み。
セキュリティ面ではMicrosoft Pluton TPM 2.0、Windows Hello顔認証、Microsoft Defenderによる保護が施されており、安心して利用できる。さらに、購入後は1年間のハードウェア保証も付帯している。
