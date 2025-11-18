Amazonセール情報大紹介！ 第382回
【24,800円】軽量・高コスパの整備済みSurface Go2（Office 2024付き）がAmazonで安い！
2025年11月18日 10時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Microsoft Surface Go2登場中！
持ち運びに最適な10.5インチの2in1ノートPC「Microsoft Surface Go2」の整備済み品（タイプカバーセット）が、Amazonで大人気！「過去1か月で1000点以上購入されました」との事です
中古ながら、専門の検査・整備を受けた高品質な商品で、過去価格3万2,800円のところ、24％オフの2万4,800円という驚きの価格で購入できます。純正タイプカバー、Microsoft Office 2024が付いて2万4,000円台は、かなりお得。
Microsoft Surface Go2の特徴
① 圧倒的な携帯性
10.5インチのコンパクトサイズで薄型・軽量。学生や営業マンが大学やカフェで使うのにも便利です。
② 安心のセキュリティ
Windows Hello顔認証カメラを搭載しており、スピーディーにログインが可能。
③ 普段使いに十分な性能
Intel Pentium Goldプロセッサー 4425Yを搭載し、ネット閲覧、資料作成（Word/Excel）、アプリケーションの同時使用など、日常的な作業をスピーディーに処理します。
製品仕様
CPU：Intel Pentium Gold Processor 4425Y
ディスプレイ：10.5 インチ、解像度: 1920 x 1280
メモリ：4GB
ストレージ：64GB
カメラ：Windows Hello顔認証カメラ（正面向き）
マイク：デュアルスタジオマイク
OS：Windows 11 Professional
付属品：ACアダプター、純正タイプカバー、PC King液晶クロス
まとめ：2万4千円台はお得！
Amazon.co.jpで、24%OFFの2万4,800円で購入可能です。
Officeとキーボード付きのSurfaceが2万円台で手に入るチャンスです。サブPCや初めてのPCをお探しの方は、ぜひお見逃しなく！
※価格は現時点のものです。変動する可能性があります
