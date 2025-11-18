【17%オフ】最強ゲーミングセット！ Logicool G PRO 2マウス＆パッドが14,300円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】Logicool G PRO 2 マウス＋G240マウスパッド セット登場！

ゲーミング環境を本格的に整えたい方におすすめの「Logicool G PRO 2 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミングマウス＋G240 マウスパッド セット」が、Amazonのタイムセールに登場しました。

高性能マウスと専用パッドがセットになっており、単品で買うより1,600円お得。参考価格17,270円のところ、17％オフの14,300円で手に入ります。

Logicool G PRO 2 マウス＋G240マウスパッド セットの特徴

① HERO2センサーとLIGHTFORCEスイッチ搭載

マウスには最新のHERO2センサーと、LIGHTFORCEハイブリッドスイッチを搭載。最大44,000 DPIに対応し、正確で高速な操作が可能です。

② 軽量＆長時間プレイ対応

本体はわずか80gの軽量設計で、長時間プレイでも疲れにくい仕様。最大95時間の連続使用が可能で、別売りのPOWERPLAYワイヤレス充電システムにも対応しています。

③ 左右対称デザイン＆セットのメリット

左右対称型のため右利き・左利きどちらでも使用可能。セットのG240マウスパッドは、マウスセンサーの精度を最大限に引き出す表面テクスチャで、マウスの性能を余すことなく発揮できます。

お買い得価格で手に入る！

プロ仕様のワイヤレスマウスと専用パッドのセットをお得に手に入れ、ゲームのパフォーマンスをワンランクアップさせましょう。