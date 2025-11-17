Amazonセール情報大紹介！ 第380回
【本日も23%引き】65型4K REGZAが100,001円！ ネット動画も高画質、2025年新型モデル
2025年11月17日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】REGZA（レグザ）65V型 4K 液晶 65E350R 2025年モデル 登場！
REGZAの65V型4K液晶テレビ「65E350R」（2025年モデル）が、Amazonタイムセールに登場中です。11月17日19時現在も割引継続中！
高画質4K対応、充実のスマート機能、そしてレグザならではのクリアな音声を備えた本機。参考価格130,000円のところ、23％OFFの100,001円というお買い得価格で手に入ります。
REGZA（レグザ）65V型 4K 液晶 65E350R 2025年モデルの特徴
① 地デジもネット動画も高画質に
最新のハードウェアAIエンジン「新レグザエンジンZR」を搭載。ネット動画の画質も鮮やかに再現します。おまかせオートピクチャー機能により、視聴環境に合わせて最適な画質へ自動調整されます。
② 高音質＆ゲーム機能も充実
「レグザパワーオーディオシステム」により、バランスの良いクリアな高音質を実現。さらに「瞬速ゲームモード」を搭載しており、ゲームプレイ中の遅延が気にならず、快適に楽しめます。
③ スマート連携＆操作性の進化
AppleのAirPlay 2に対応し、iPhoneなどのコンテンツを簡単に大画面で視聴可能。リモコン設計も見直されており、ボタン配置・大きさを改善して操作時の指の移動を約6割削減しました。
お得な価格で手に入れるチャンス！
今回のセールでは、約3万円の割引というお得な条件で、ハイスペックな大画面テレビが手に入ります。この機会に、映像・音響ともにこだわったREGZAで毎日のエンタメ体験をワンランクアップさせましょう。
※価格はサイズ・モデルによって異なります。
