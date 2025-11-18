Amazonセール情報大紹介！ 第383回
新規購入者限定！ Adobe Firefly搭載Illustrator CCが半額17,000円
2025年11月18日 12時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】新規購入者限定版 Illustrator オンラインコード版（12か月）登場！
Adobeの定番デザインソフト「Illustrator（12か月版）」が、新規購入者限定でAmazonタイムセールに登場しました。
最新の生成AI「Firefly」を搭載し、デザイン作業を格段に効率化できるこのソフトが、参考価格34,680円のところ、51％OFFの17,000円という半額特価で手に入ります。
新規購入者限定版 Illustrator オンラインコード版（12か月）の特徴
① デザイン効率アップ
Adobe Sensei搭載により強化された「オブジェクトの再配色」や、自動でカラーパレットを抽出する機能で作業時間を大幅に短縮。
② iPadにも対応
Apple PencilとiPad向けに最適化されたツールを使用すれば、外出先でも高精度なベクターグラフィックを作成可能。
③ マルチデバイス対応で安心
Mac・Windowsの2台までインストール可能。自動保存機能付きで、突然のトラブルにも安心です。
お買い得価格で手に入る！
デザインを始めたい方、Illustratorを導入したい方におすすめ。新規購入者限定、11月28日23:59までの販売です。
※ご自身のAdobeアカウントが新規購入者として対象かを必ず確認してください。
※法人・適格請求書発行については購入前に条件をご確認ください。
※価格はモデルやセール状況によって変動します。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第385回
トピックス【21%オフ】DJI Mic Miniが12,980円！ 48時間駆動＆ノイズキャンセル付き超軽量ワイヤレスマイク
-
第384回
トピックス【17%オフ】最強ゲーミングセット！ Logicool G PRO 2マウス＆パッドが14,300円
-
第383回
トピックス【THE NORTH FACE】防寒シューズ「Nuptse Down Mule」で冬の室内外を快適に！【20%オフ】
-
第382回
トピックス【24,800円】軽量・高コスパの整備済みSurface Go2（Office 2024付き）がAmazonで安い！
-
第381回
トピックス【今日も安い】AI搭載Surface Pro 13インチがAmazonセールで33%OFF！ 仕事もゲームも快適なハイパワー2in1
-
第380回
トピックス【本日も23%引き】65型4K REGZAが100,001円！ ネット動画も高画質、2025年新型モデル
-
第379回
トピックス新規購入者限定！ Adobe CC Proが半額51,000円＆Firefly搭載
-
第378回
トピックス【タイムセール】超小型ミニPC「Kron Mini K1」が39,998円！ AMD Ryzen 5＆16GBメモリでこの価格はお得
-
第377回
トピックスハイセンス55型4K TV「55E50R」が67,800円！ 低価格でネット動画もゲームも快適＆3年保証
-
第377回
トピックスTHE NORTH FACEの難燃防寒ブーツが43%OFF！冬キャンプにも日常にも使える高機能モデル
- この連載の一覧へ