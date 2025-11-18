このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第383回

新規購入者限定！ Adobe Firefly搭載Illustrator CCが半額17,000円

2025年11月18日 12時15分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】新規購入者限定版 Illustrator オンラインコード版（12か月）登場！

　Adobeの定番デザインソフト「Illustrator（12か月版）」が、新規購入者限定でAmazonタイムセールに登場しました。

　最新の生成AI「Firefly」を搭載し、デザイン作業を格段に効率化できるこのソフトが、参考価格34,680円のところ、51％OFFの17,000円という半額特価で手に入ります。

アマゾンで新規購入者限定版 Illustrator オンラインコード版（12か月）を入手

新規購入者限定版 Illustrator オンラインコード版（12か月）の特徴

① デザイン効率アップ

　Adobe Sensei搭載により強化された「オブジェクトの再配色」や、自動でカラーパレットを抽出する機能で作業時間を大幅に短縮。

② iPadにも対応

　Apple PencilとiPad向けに最適化されたツールを使用すれば、外出先でも高精度なベクターグラフィックを作成可能。

③ マルチデバイス対応で安心

　Mac・Windowsの2台までインストール可能。自動保存機能付きで、突然のトラブルにも安心です。

お買い得価格で手に入る！

　デザインを始めたい方、Illustratorを導入したい方におすすめ。新規購入者限定、11月28日23:59までの販売です。

※ご自身のAdobeアカウントが新規購入者として対象かを必ず確認してください。

※法人・適格請求書発行については購入前に条件をご確認ください。

※価格はモデルやセール状況によって変動します。

アマゾンで新規購入者限定版 Illustrator オンラインコード版（12か月）を入手

