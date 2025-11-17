コロプラは11月17日、iOS／Android／PC（Steam）で配信中のもっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』（いせかいいせかい）について、「3rdシーズン」第7弾としてアニメ作品「シャングリラ・フロンティア」とキャラクターたちを実装したと発表。

それにあわせて、同作の「アーサー・ペンシルゴン」と「オイカッツォ」が出現するガチャや関連イベントを開催している。ガチャや関連イベントの開催期間は、2025年12月1日14時59分まで（予定）。下記では、現在開催中のイベントやキャンペーンを紹介していく。

▼「シャングリラ・フロンティア」登場！

■ガチャ登場キャラクター

「アーサー・ペンシルゴン」と「オイカッツォ」が登場するガチャを開催中。実施期間は、2025年12月1日14時59分まで（予定）。

●アーサー・ペンシルゴン（CV：日笠 陽子さん）

＜ロール：アサシン＞

サンラクのクソゲー仲間であり、クラン【旅狼（ヴォルフガング）】の一員でもある美人モデル。しかし麗しい見た目とは裏腹に、かつてはPKを専門とする過激派クランに属していた過去を持つ、怖いお姉さま。知略を活かした扇動と情報戦が得意。

●オイカッツォ（CV：小市 眞琴さん）

＜ロール：ウォリアー＞

サンラクのクソゲー仲間であり、クラン【旅狼（ヴォルフガング）】の一員でもあるプロゲーマー。本名が「魚臣慧」のため、HNのどこかに鰹という字を入れている。【旅狼】メンバーで唯一、ユニークシナリオを自発できていないことをネタにされている。

★「シャングリラ・フロンティア」限定ガチャが毎日無料で1回引ける！

ゲーム内の「シャングリラ・フロンティア」限定ガチャを、毎日1回無料で引くことができる。詳細はゲーム内のお知らせを確認してほしい。

■「異世界ウエハース」に「シャングリラ・フロンティア」が登場！

誰でも毎日無料で引ける「異世界ウエハース」に、期間限定「シャングリラ・フロンティアパック」が登場。「異世界ウエハース」を開封して「ブロマイドカード」1枚と「ウエハース」1つを手に入れよう。

アシストキャラカードを手に入れれば、アーサー・ペンシルゴンとオイカッツォをアシストキャラとして召喚できる。

「シャングリラ・フロンティア」専用バインダーにブロマイドカードをコレクションしたり、アシストキャラにしてバトルを有利にさせたり、あなたの好きな楽しみ方で遊んでみよう。開催期間は、2025年12月1日14時59分まで（予定）。

■Xで「シャングリラ・フロンティア」色紙プレゼントキャンペーン 実施

『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai）をフォローして、対象のポストをリポスト、さらに好きな登場キャラクター名のハッシュタグと一緒に、キャラクターへの熱い想いを引用リポストで投稿すれば応募可能だ。アーサー・ペンシルゴン役の日笠 陽子さんの色紙を3名、オイカッツォ役の小市 眞琴さんの色紙を3名の合計6名に抽選でプレゼント。

詳細は対象のポストを確認してほしい。応募期間は、2025年11月25日23時59分まで（予定）。

■Xで『異世界∞異世界』月間スクショキャンペーン 実施

『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai）をフォローして、ゲーム内で撮ったベストショットを「#いせいせベストショット」をつけて投稿しよう。ベストショットに選ばれた人には転生石3000個をプレゼント。開催期間は、2025年11月30日14時59分まで（予定）。

■『異世界∞異世界』「3rdシーズン」登場作品ラインナップ！

2025年9月1日より「3rdシーズン」が開幕している。今シーズンでは、人気アニメ7作品が順次登場中。順番に登場する作品と出会えるキャラクターが入れ替わる。スケジュールはゲーム内のお知らせや公式Xを確認してほしい。

●登場スケジュール

第7弾「シャングリラ・フロンティア」：2025年11月17日～12月1日

第8弾「月が導く異世界道中」

※スケジュールの詳細は『異世界∞異世界』公式Xや「異世界∞異世界BBS」をご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：異世界∞異世界

ジャンル：もっと異世界を楽しむゲーム

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2025年1月27日）

PC（Steam）：配信中（2025年2月7日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）