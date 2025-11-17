「アーサー・ペンシルゴン」と「オイカッツォ」がプレイアブルに！
アニメ「シャングリラ・フロンティア」とキャラクターたちが『異世界∞異世界』に登場！
コロプラは11月17日、iOS／Android／PC（Steam）で配信中のもっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』（いせかいいせかい）について、「3rdシーズン」第7弾としてアニメ作品「シャングリラ・フロンティア」とキャラクターたちを実装したと発表。
それにあわせて、同作の「アーサー・ペンシルゴン」と「オイカッツォ」が出現するガチャや関連イベントを開催している。ガチャや関連イベントの開催期間は、2025年12月1日14時59分まで（予定）。下記では、現在開催中のイベントやキャンペーンを紹介していく。
▼「シャングリラ・フロンティア」登場！
■ガチャ登場キャラクター
「アーサー・ペンシルゴン」と「オイカッツォ」が登場するガチャを開催中。実施期間は、2025年12月1日14時59分まで（予定）。
●アーサー・ペンシルゴン（CV：日笠 陽子さん）
＜ロール：アサシン＞
サンラクのクソゲー仲間であり、クラン【旅狼（ヴォルフガング）】の一員でもある美人モデル。しかし麗しい見た目とは裏腹に、かつてはPKを専門とする過激派クランに属していた過去を持つ、怖いお姉さま。知略を活かした扇動と情報戦が得意。
●オイカッツォ（CV：小市 眞琴さん）
＜ロール：ウォリアー＞
サンラクのクソゲー仲間であり、クラン【旅狼（ヴォルフガング）】の一員でもあるプロゲーマー。本名が「魚臣慧」のため、HNのどこかに鰹という字を入れている。【旅狼】メンバーで唯一、ユニークシナリオを自発できていないことをネタにされている。
★「シャングリラ・フロンティア」限定ガチャが毎日無料で1回引ける！
ゲーム内の「シャングリラ・フロンティア」限定ガチャを、毎日1回無料で引くことができる。詳細はゲーム内のお知らせを確認してほしい。
■「異世界ウエハース」に「シャングリラ・フロンティア」が登場！
誰でも毎日無料で引ける「異世界ウエハース」に、期間限定「シャングリラ・フロンティアパック」が登場。「異世界ウエハース」を開封して「ブロマイドカード」1枚と「ウエハース」1つを手に入れよう。
アシストキャラカードを手に入れれば、アーサー・ペンシルゴンとオイカッツォをアシストキャラとして召喚できる。
「シャングリラ・フロンティア」専用バインダーにブロマイドカードをコレクションしたり、アシストキャラにしてバトルを有利にさせたり、あなたの好きな楽しみ方で遊んでみよう。開催期間は、2025年12月1日14時59分まで（予定）。
■Xで「シャングリラ・フロンティア」色紙プレゼントキャンペーン 実施
『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai）をフォローして、対象のポストをリポスト、さらに好きな登場キャラクター名のハッシュタグと一緒に、キャラクターへの熱い想いを引用リポストで投稿すれば応募可能だ。アーサー・ペンシルゴン役の日笠 陽子さんの色紙を3名、オイカッツォ役の小市 眞琴さんの色紙を3名の合計6名に抽選でプレゼント。
詳細は対象のポストを確認してほしい。応募期間は、2025年11月25日23時59分まで（予定）。
■Xで『異世界∞異世界』月間スクショキャンペーン 実施
『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai）をフォローして、ゲーム内で撮ったベストショットを「#いせいせベストショット」をつけて投稿しよう。ベストショットに選ばれた人には転生石3000個をプレゼント。開催期間は、2025年11月30日14時59分まで（予定）。
■『異世界∞異世界』「3rdシーズン」登場作品ラインナップ！
2025年9月1日より「3rdシーズン」が開幕している。今シーズンでは、人気アニメ7作品が順次登場中。順番に登場する作品と出会えるキャラクターが入れ替わる。スケジュールはゲーム内のお知らせや公式Xを確認してほしい。
●登場スケジュール
第7弾「シャングリラ・フロンティア」：2025年11月17日～12月1日
第8弾「月が導く異世界道中」
※スケジュールの詳細は『異世界∞異世界』公式Xや「異世界∞異世界BBS」をご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：異世界∞異世界
ジャンル：もっと異世界を楽しむゲーム
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2025年1月27日）
PC（Steam）：配信中（2025年2月7日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
