クライ（CV：小野 賢章さん）とティノ（CV：久保田 未夢さん）を仲間にするチャンス！
アニメ「嘆きの亡霊は引退したい」とキャラが『異世界∞異世界』に登場！
2025年09月11日 17時45分更新
コロプラは9月11日、もっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』［iOS／Android／PC（Steam）］について、「3rdシーズン」第2弾としてアニメ作品「嘆きの亡霊は引退したい」が登場したと発表。
それにあわせて、クライ（CV：小野 賢章さん）とティノ（CV：久保田 未夢さん）をピックアップしたガチャや関連イベントを開催している。開催期間は、2025年9月21日14時59分（予定）まで。
また、これを記念したキャンペーンを公式X（https://x.com/isekaiisekai）や公式異世界ウェブサービス「異世界∞異世界BBS」（https://bbs.isekaiisekai.jp/）にて実施中だ。
【異世界∞異世界】「嘆きの亡霊は引退したい」登場！
ガチャ登場キャラクター
クライ（CV：小野 賢章さん）
＜ロール：ガーディアン＞
帝都の最強パーティと名高い《嘆きの亡霊（ストレンジ・グリーフ）》のリーダー。人呼んで《千変万化》。暖簾に腕押しの様な飄々とした態度で、周囲からは神算鬼謀と恐れられているが、実は事なかれ主義なだけの怠惰な凡人。唯一、宝具愛だけはホンモノ。
ティノ（CV：久保田 未夢さん）
＜ロール：インターセプター＞
《嘆きの亡霊（ストレンジ・グリーフ）》に入ることを目標に、日々鍛錬に励むハンターの少女。ひたむきで一所懸命だが、怪物級な関係者たちのさまざまな皺寄せで、不憫すぎる目に遭うことも。それでもめげない雑草魂を持っている。「ますたぁは神！」が口癖。
★「嘆きの亡霊」限定ガチャが毎日無料で1回引ける！
ゲーム内の「嘆きの亡霊は引退したい」限定ガチャを、毎日1回無料で引ける。詳細はゲーム内のお知らせを確認してほしい。
「異世界ウエハース」に「嘆きの亡霊パック」が登場！
誰でも毎日無料で引ける「異世界ウエハース」に、期間限定「嘆きの亡霊パック」が登場。「異世界ウエハース」を開封して「ブロマイドカード」1枚と「ウエハース」1つを手に入れよう。アシストキャラカードを手に入れれば、クライとティノをアシストキャラとして召喚できる。
「嘆きの亡霊」専用バインダーにブロマイドカードをコレクションしたり、アシストキャラにしてバトルを有利にさせたり、あなたの好きな楽しみ方で遊んでみよう。
「異世界∞異世界BBS」で、嘆きの亡霊は引退したい登場記念キャンペーン！を開催
「嘆きの亡霊は引退したい」登場記念キャンペーンを開催中。手に入れたら嬉しいお宝をハッシュタグ「#嘆きの亡霊CP」をつけて、作品ページに投稿しよう。参加者全員が限定称号とスタンプ、転生石×300などをゲットできる。
※開催期間やルールについてなど、詳細は「異世界∞異世界BBS」（https://bbs.isekaiisekai.jp/）をご確認ください。
Xで「嘆きの亡霊」色紙プレゼントキャンペーンを実施
『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai）をフォローして、対象のポストをリポスト、さらに好きな登場キャラクター名のハッシュタグと一緒に、キャラクターへの熱い想いを引用リポストで投稿すれば応募できる。クライ役小野賢章さんの色紙を3名、ティノ役久保田未夢さんの色紙を3名の合計6名に抽選でプレゼント。
詳細は対象のポストを確認してほしい。応募期間は、2025年9月12日～9月21日14時59分（予定）まで。
Xで『異世界∞異世界』月間スクショキャンペーンを実施
『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai）をフォローして、ゲーム内で撮ったベストショットを「#いせいせベストショット」をつけて投稿しよう。ベストショットに選ばれた人には転生石3000個をプレゼント。応募期間は、2025年9月30日14時59分（予定）まで。
『異世界∞異世界』「3rdシーズン」登場作品ラインアップ！
2025年9月1日より「3rdシーズン」が開幕。今シーズンでは、人気アニメ7作品が順次登場予定だ。順番に登場する作品と出会えるキャラクターが入れ替わるので、スケジュールはゲーム内のお知らせや公式Xを確認しよう。
■登場スケジュール
第2弾「嘆きの亡霊は引退したい」：2025年9月11日～9月21日
第3弾「？？？？？」：2025年9月21日～10月1日
※スケジュールの詳細は『異世界∞異世界』公式Xや「異世界∞異世界BBS」をご確認ください。
■今後の登場予定作品一覧（※五十音順）
・「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～」
・「ゴブリンスレイヤーII」
・「佐々木とピーちゃん」
・「シャングリラ・フロンティア」
・「月が導く異世界道中」
【ゲーム情報】
タイトル：異世界∞異世界
ジャンル：もっと異世界を楽しむゲーム
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2025年1月27日）
PC（Steam）：配信中（2025年2月7日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
