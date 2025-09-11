コロプラは9月11日、もっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』［iOS／Android／PC（Steam）］について、「3rdシーズン」第2弾としてアニメ作品「嘆きの亡霊は引退したい」が登場したと発表。

それにあわせて、クライ（CV：小野 賢章さん）とティノ（CV：久保田 未夢さん）をピックアップしたガチャや関連イベントを開催している。開催期間は、2025年9月21日14時59分（予定）まで。

また、これを記念したキャンペーンを公式X（https://x.com/isekaiisekai）や公式異世界ウェブサービス「異世界∞異世界BBS」（https://bbs.isekaiisekai.jp/）にて実施中だ。

【異世界∞異世界】「嘆きの亡霊は引退したい」登場！

https://youtu.be/-ZeV0655hXI

ガチャ登場キャラクター

クライ（CV：小野 賢章さん）

＜ロール：ガーディアン＞

帝都の最強パーティと名高い《嘆きの亡霊（ストレンジ・グリーフ）》のリーダー。人呼んで《千変万化》。暖簾に腕押しの様な飄々とした態度で、周囲からは神算鬼謀と恐れられているが、実は事なかれ主義なだけの怠惰な凡人。唯一、宝具愛だけはホンモノ。

ティノ（CV：久保田 未夢さん）

＜ロール：インターセプター＞

《嘆きの亡霊（ストレンジ・グリーフ）》に入ることを目標に、日々鍛錬に励むハンターの少女。ひたむきで一所懸命だが、怪物級な関係者たちのさまざまな皺寄せで、不憫すぎる目に遭うことも。それでもめげない雑草魂を持っている。「ますたぁは神！」が口癖。

★「嘆きの亡霊」限定ガチャが毎日無料で1回引ける！

ゲーム内の「嘆きの亡霊は引退したい」限定ガチャを、毎日1回無料で引ける。詳細はゲーム内のお知らせを確認してほしい。

「異世界ウエハース」に「嘆きの亡霊パック」が登場！

誰でも毎日無料で引ける「異世界ウエハース」に、期間限定「嘆きの亡霊パック」が登場。「異世界ウエハース」を開封して「ブロマイドカード」1枚と「ウエハース」1つを手に入れよう。アシストキャラカードを手に入れれば、クライとティノをアシストキャラとして召喚できる。

「嘆きの亡霊」専用バインダーにブロマイドカードをコレクションしたり、アシストキャラにしてバトルを有利にさせたり、あなたの好きな楽しみ方で遊んでみよう。

「異世界∞異世界BBS」で、嘆きの亡霊は引退したい登場記念キャンペーン！を開催

「嘆きの亡霊は引退したい」登場記念キャンペーンを開催中。手に入れたら嬉しいお宝をハッシュタグ「#嘆きの亡霊CP」をつけて、作品ページに投稿しよう。参加者全員が限定称号とスタンプ、転生石×300などをゲットできる。

※開催期間やルールについてなど、詳細は「異世界∞異世界BBS」（https://bbs.isekaiisekai.jp/）をご確認ください。

Xで「嘆きの亡霊」色紙プレゼントキャンペーンを実施

『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai）をフォローして、対象のポストをリポスト、さらに好きな登場キャラクター名のハッシュタグと一緒に、キャラクターへの熱い想いを引用リポストで投稿すれば応募できる。クライ役小野賢章さんの色紙を3名、ティノ役久保田未夢さんの色紙を3名の合計6名に抽選でプレゼント。

詳細は対象のポストを確認してほしい。応募期間は、2025年9月12日～9月21日14時59分（予定）まで。

Xで『異世界∞異世界』月間スクショキャンペーンを実施

『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai）をフォローして、ゲーム内で撮ったベストショットを「#いせいせベストショット」をつけて投稿しよう。ベストショットに選ばれた人には転生石3000個をプレゼント。応募期間は、2025年9月30日14時59分（予定）まで。

『異世界∞異世界』「3rdシーズン」登場作品ラインアップ！

2025年9月1日より「3rdシーズン」が開幕。今シーズンでは、人気アニメ7作品が順次登場予定だ。順番に登場する作品と出会えるキャラクターが入れ替わるので、スケジュールはゲーム内のお知らせや公式Xを確認しよう。

■登場スケジュール

第2弾「嘆きの亡霊は引退したい」：2025年9月11日～9月21日

第3弾「？？？？？」：2025年9月21日～10月1日

※スケジュールの詳細は『異世界∞異世界』公式Xや「異世界∞異世界BBS」をご確認ください。

■今後の登場予定作品一覧（※五十音順）

・「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～」

・「ゴブリンスレイヤーII」

・「佐々木とピーちゃん」

・「シャングリラ・フロンティア」

・「月が導く異世界道中」

【ゲーム情報】

タイトル：異世界∞異世界

ジャンル：もっと異世界を楽しむゲーム

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2025年1月27日）

PC（Steam）：配信中（2025年2月7日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）