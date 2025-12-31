元日にログインするだけで合計3000個以上の転生石をプレゼント！

コロプラは1月1日、iOS／Android／PC（Steam）向けもっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』（いせかいいせかい）について、トゥーリカ：妖精王とアレッサ：ショゴスが限定衣装で登場したと発表。

それにあわせて、彼女たちをピックアップしたガチャを開催中。ガチャ・関連イベントの実施期間は、2026年1月15日14時59分（予定）まで。

さらに、元日にログインするだけで合計3000個以上の転生石をプレゼント。今年も『異世界∞異世界』をぜひ楽しもう。

▼紹介PV

■ガチャ登場キャラクター

●トゥーリカ：妖精王（CV：高橋 咲貴さん）

＜ロール：シューター＞

おさかな好きな森の番人が、森と人との縁（えにし）を結び、凛然たる妖精王となった姿。女神より授かりし神衣を纏い、万象の調べに耳を傾ける。

●アレッサ：ショゴス（CV：秦 佐和子さん）

＜ロール：ガーディアン＞

品行方正かつ清廉潔白な騎士が、コロッケコミュニケーションの果てにショゴスと絆を結び、「柔よく剛を制す」精神をその身に宿した姿。女神より授かったひやぷるの鎧は不可侵で、どのような搦め手も受け流す。

■「オリジナルキャラ」限定ガチャが毎日無料で1回引ける！

ゲーム内の「トゥーリカ：妖精王・アレッサ：ショゴス」限定ガチャを、毎日1回無料で引ける。詳細はゲーム内のお知らせを確認してほしい。

■「異世界ウエハース」に「トゥーリカ：妖精王・アレッサ：ショゴスパック」が登場！

誰でも毎日無料で引ける「異世界ウエハース」に、期間限定「トゥーリカ：妖精王・アレッサ：ショゴスパック」が登場。「異世界ウエハース」を開封して「ブロマイドカード」1枚と「ウエハース」1つを手に入れよう。

アシストキャラカードを手に入れれば、「トゥーリカ：妖精王」「アレッサ：ショゴス」をアシストキャラとして召喚可能だ。専用バインダーにブロマイドカードをコレクションしたり、アシストキャラにしてバトルを有利にさせたり、あなたの好きな楽しみ方で遊んでみよう。

■異世界∞異世界のお正月！ ログインで転生石プレゼント

元日にログインするだけで合計3000個以上の転生石をプレゼント。詳細はゲーム内のお知らせを確認してほしい。

■XでAmazonギフトカードプレゼントキャンペーン 実施

「トゥーリカ：妖精王」「アレッサ：ショゴス」登場を記念し、抽選でAmazonギフトカード2026円分を20名にプレゼント。詳細は、対象のポストを確認してほしい。応募期間は、2026年1月4日23時59分（予定）まで。

【応募方法】

①『異世界∞異世界』の公式Xをフォロー

②対象のポストをリポスト。対象のポストに「新年の抱負」をリプライすると当選確率アップ

■Xで『異世界∞異世界』月間スクショキャンペーン 実施

ポストしたベストショットが素敵な作品に選ばれると、公式Xで紹介&転生石3000個をプレゼント。応募期間は、2026年1月31日14時59分（予定）まで。

【応募方法】

①『異世界∞異世界』の公式Xをフォロー

②ゲーム内で撮ったベストショットを「#いせいせベストショット」をつけてポスト

■「異世界∞異世界BBS」で、「トゥーリカ：妖精王・アレッサ：ショゴス 登場記念キャンペーン！」を開催

『異世界∞異世界』のカメラ機能を利用して、トゥーリカやアレッサなどオリジナルキャラクターたちを含む、冒険の一枚を撮影し、ハッシュタグ「#トゥーリカアレッサCP」をつけて作品ページに投稿しよう。参加者全員が限定称号とスタンプ、転生石×300などをゲットできる。

開催期間やルールについてなど、詳細は「異世界∞異世界BBS」を確認しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：異世界∞異世界

ジャンル：もっと異世界を楽しむゲーム

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2025年1月27日）

PC（Steam）：配信中（2025年2月7日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）