コロプラは10月1日、iOS／Android／PC（Steam）向けもっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』（いせかいいせかい）について、「3rdシーズン」第4弾として、アニメ作品「ゴブリンスレイヤーII」とキャラクターが登場したと発表。

プレイアブルキャラクターとして、ゴブリンスレイヤーと女神官が登場。彼ら2人をピックアップしたガチャも開催している。ガチャ・関連イベント実施期間は、2025年10月17日14時59分（予定）まで。

そのほか、現在開催中のイベントやキャンペーンも紹介しよう。

【異世界∞異世界】「ゴブリンスレイヤーII」登場！

ガチャ登場キャラクター

ゴブリンスレイヤー（CV：梅原 裕一郎さん）

＜ロール：ウォリアー＞

小鬼を狩る者。ゴブリンに唯一の肉親だった姉を殺され、以降ストイックにゴブリンを狩り続ける冒険者。ゴブリン以外に眼中がなくゴブリン絡みの依頼しか受けないが、それだけで銀等級にまで上り詰めたツワモノ。滅多に鎧を脱がないが、どうやら美丈夫らしい。

女神官（CV：小倉 唯さん）

＜ロール：サポーター＞

駆け出しの神官。ゴブリンに襲われていたところをゴブリンスレイヤーに助けられ、仲間となった。心優しく敬虔な信徒ゆえに、地母神から授かった奇跡をゴブリン退治に応用することへの葛藤もある。それでもゴブリンスレイヤーの力になるべく戦う、健気な少女。

★「ゴブスレII」限定ガチャが毎日無料で1回引ける！

ゲーム内の「ゴブリンスレイヤーII」限定ガチャを、毎日1回無料で引ける。詳細はゲーム内のお知らせを確認してほしい。

「異世界ウエハース」に「ゴブリンスレイヤーIIパック」が登場！

誰でも毎日無料で引ける「異世界ウエハース」に、期間限定「ゴブリンスレイヤーIIパック」が登場。「異世界ウエハース」を開封して「ブロマイドカード」1枚と「ウエハース」が1つを手に入れよう。アシストキャラカードを手に入れれば、ゴブリンスレイヤーと女神官をアシストキャラとして召喚可能。

「ゴブリンスレイヤーII」専用バインダーにブロマイドカードをコレクションしたり、アシストキャラにしてバトルを有利にさせたり、あなたの好きな楽しみ方で遊んでみよう。開催期間は、2025年10月17日14時59分まで。

「異世界∞異世界BBS」で、「ゴブリンスレイヤーII」登場記念キャンペーン！を開催

「ゴブリンスレイヤーII」登場記念キャンペーンを開催中。ゴブスレのお気に入りエピソードをハッシュタグ「#ゴブスレCP」をつけて、作品ページに投稿しよう。参加者全員が限定称号とスタンプ、転生石×300などをゲットできる。

※開催期間やルールについてなど、詳細は「異世界∞異世界BBS」をご確認ください。

Xで「ゴブスレII」色紙プレゼントキャンペーンを実施

『異世界∞異世界』の公式Xをフォローして、対象のポストをリポスト、さらに好きな登場キャラクター名のハッシュタグと一緒に、キャラクターへの熱い想いを引用リポストで投稿すれば応募できる。

ゴブリンスレイヤー役の梅原 裕一郎さんの色紙を3名、女神官役の小倉唯さんの色紙を3名の合計6名に抽選でプレゼント。詳細は対象のポストを確認してほしい。応募期間は、2025年10月17日14時59分（予定）まで。

Xで『異世界∞異世界』月間スクショキャンペーン実施

『異世界∞異世界』の公式Xをフォローして、ゲーム内で撮ったベストショットを「♯いせいせベストショット」をつけて投稿しよう。ベストショットに選ばれた人には転生石3000個をプレゼント。応募期間は、2025年10月31日14時59分（予定）まで。

『異世界∞異世界』「3rdシーズン」登場作品ラインアップ！

2025年9月1日より「3rdシーズン」が開幕している。今シーズンでは、人気アニメ7作品が順次登場中だ。順番に登場する作品と出会えるキャラクターが入れ替わる。スケジュールはゲーム内のお知らせや公式Xを確認してほしい。

■登場スケジュール

第4弾「ゴブリンスレイヤーII」：2025年10月1日～10月17日

※スケジュールの詳細は『異世界∞異世界』公式Xや「異世界∞異世界BBS」をご確認ください。

■今後の登場予定作品一覧（※五十音順）

「佐々木とピーちゃん」

「シャングリラ・フロンティア」

「月が導く異世界道中」

【ゲーム情報】

タイトル：異世界∞異世界

ジャンル：もっと異世界を楽しむゲーム

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2025年1月27日）

PC（Steam）：配信中（2025年2月7日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）