コロプラは12月15日、iOS／Android／PC（Steam）向けもっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』（いせかいいせかい）について、「リィンカーネーションフェス」を開催。全体の開催期間は、2026年1月27日（予定）まで。

本イベントでは、「1st SEASON」に登場した作品が続々と復刻。「ソードアート・オンライン」「とんでもスキルで異世界放浪メシ」「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」「転生したら剣でした」「転生したらスライムだった件」「シャングリラ・フロンティア」「異世界おじさん」「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる」「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」が順番に登場するので、お見逃しなく。

また、オリジナルキャラクターたちも新衣装で登場。まずは本日より、第1弾として「ソードアート・オンライン」が復刻し、ガチャにキリト・アスナ・シノン・ユウキが登場している。

復刻中のクエストや「強敵ダンジョン」・「最強災厄ダンジョン」をクリアして、「リィンカーネーションフェス」限定ポイントを貯めれば、進化の導き1stや、転生石、時短チケット等の報酬がもらえるキャンペーンも実施。「異世界ウエハース」も「1st SEASON」それぞれの作品のものを追加し、推しキャラのフィギュアやキャラカードがまとめてゲットできる「大好きセット」も販売しているので、ぜひ「異世活」に役立てよう。

【『異世界∞異世界』「リィンカーネーションフェス」登場作品一覧】

1.アニメ「ソードアート・オンライン」

公式サイト：https://www.swordart-online.net/

次世代VRMMORPG《ソードアート・オンライン》を舞台に繰り広げられる主人公：キリトの活躍を描く。

原作は第15回電撃小説大賞＜大賞＞を受賞した川原礫先生による小説「ソードアート・オンライン」シリーズ。2022年には、全世界での累計発行部数が3000万部を突破。幅広いメディアミックス展開がなされている。

2024年10月には「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII」を放送。

2.アニメ「とんでもスキルで異世界放浪メシ」

公式サイト：https://tondemoskill-anime.com/

突然異世界へ召喚されたサラリーマン、ムコーダ。彼の持つスキル「ネットスーパー」で取り寄せた現代の食品は異世界でとんでもない効果を発揮して……!?

原作は「小説家になろう」にて14億PV超え、全世界シリーズ累計（紙＋電子）1000万部突破の江口連先生による人気小説。シーズン2は毎週火曜深夜24時からテレ東系列にて放送中。放送直後より、Prime Videoにて見放題最速配信中だ。

3.アニメ「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」

公式サイト：https://mushokutensei.jp/

ルーデウスとして転生した男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる。

原作は理不尽な孫の手先生の著により、2012年から連載が開始されて以来、絶大な人気を誇る小説。シリーズ累計発行部数は1700万部（紙＋電子）を突破。2021年にTVアニメ第1期が放送、2023年7月より第2期第1クール、2024年4月より第2クールが放送され、いよいよ第3期が2026年に放送予定だ。

4.アニメ「転生したら剣でした」

公式サイト：https://tenken-anime.com/

剣として異世界転生した主人公と、彼を“師匠”と呼ぶ装備者の猫耳少女・フランの冒険を描く。

原作は第4回ネット小説大賞受賞作、棚架ユウ先生が「GCノベルズ」にて刊行し、コミカライズ、スピンオフコミックスも展開する“無機物転生ファンタジー”ライトノベル。シリーズ累計420万部突破。TVアニメ第2期が2026年に放送予定だ。

5.アニメ「転生したらスライムだった件」

公式サイト：https://www.ten-sura.com/

通り魔に刺されて死んだサラリーマン・三上悟が、異世界で一匹のスライムに転生。身につけたスキルを駆使し、知恵と度胸で仲間を増やしていく。

原作は伏瀬先生による同名人気小説のコミカライズ「転生したらスライムだった件」（講談社「月刊少年シリウス」連載中／漫画：川上泰樹、原作：伏瀬、キャラクター原案：みっつばー）。関連書籍の全世界シリーズ累計発行部数は4500万部を突破。第4期の制作決定している。

6.アニメ「シャングリラ・フロンティア」

公式サイト：https://anime.shangrilafrontier.com/

クソゲーを愛し、クソゲーに愛された男“陽務楽郎”が、クソゲーの対極である神ゲー『シャングリラ・フロンティア』に挑む。

連載中の「週刊少年マガジン」では、読者アンケート史上初となる四冠を達成し、コミックスの累計発行部数は世界累計1300万部突破（原作：硬梨菜先生、漫画：不二涼介先生）。原作は累計9億PV突破。アニメは2nd Seasonまで放送され、3rd Seasonの制作も決定している。

7.アニメ「異世界おじさん」

公式X：https://x.com/Isekai_Ojisan

異世界・グランバハマルで17年もの時を過ごし、現実世界に帰ってきたおじさんと、その甥っ子・たかふみによる、新感覚異世界コメディ。

原作は電子版を含め累計500万部を突破した、殆ど死んでいる先生著の新感覚の異世界コメディマンガ。2022年7月よりTVアニメが放送開始。

8.アニメ「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる」

公式サイト：https://kanteiskill.com/

転生した主人公アルスは、他人の能力・ステータスを見抜く“鑑定スキル”を手にしていた。アルスと逸材たちの出会いと成長を描く異世界統一記。

原作は未来人A先生による「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる～弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた～」（講談社「Kラノベブックス」刊）。小説・コミックスの累計発行部数は650万部を突破。第3期制作決定している。

9.アニメ「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」

公式サイト：https://dainanaoji.com/

非業の死を遂げた“凡人”の記憶はそのままに、強い魔術の血統を持つ第七王子・ロイドとして転生し、桁外れの魔力で“気ままに魔術を極める。

原作はマンガアプリ「マガジンポケット」（講談社）で連載中の「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」＜原作：謙虚なサークル先生（講談社ラノベ文庫刊）、キャラクター原案：メル。先生＞。2025年7月よりアニメ第2期を放送。

■「リィンカーネーションフェス」登場スケジュール

①「ソードアート・オンライン」（キリト・アスナ・シノン・ユウキ）：2025年12月15日～12月17日予定

②「とんでもスキルで異世界放浪メシ」（ムコーダ＆スイ・フェル）：2025年12月17日～12月20日予定

③「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」（ルーデウス・ロキシー・シルフィエット）：2025年12月20日～12月24日予定

④「転生したら剣でした」（師匠＆フラン：ドレスアーマー・師匠＆フラン：黒猫シリーズ）：2025年12月24日～12月27日予定

⑤「転生したらスライムだった件」（リムル・ベニマル・ミリム）：2025年12月27日～12月31日予定

⑥「シャングリラ・フロンティア」（サンラク＆エムル・サイガ-0）：2026年1月15日～1月18日予定

⑦「異世界おじさん」（おじさん・エルフ・メイベル）：2026年1月18日～1月21日予定

⑧「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる」（アルス＆リーツ・シャーロット）：2026年1月21日～1月24日予定

⑨「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」（ロイド＆グリモ・シルファ・タオ）：2026年1月24日～1月27日予定

■「異世界ウエハース」も登場！

「1st SEASON」それぞれの作品についても「異世界ウエハース」を追加している。12時間ごとに1パックを無料で引けるので、お楽しみに。

■「大好きセット」販売！

推しキャラのフィギュアやキャラカードがまとめてゲットできるセット販売も開始している。「異世活」に役立てよう。

【ゲーム情報】

タイトル：異世界∞異世界

ジャンル：もっと異世界を楽しむゲーム

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2025年1月27日）

PC（Steam）：配信中（2025年2月7日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）