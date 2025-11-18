ユウキロックの「節約バンザイ！」 第123回
Amazonブラックフライデー2025徹底攻略！非プライム勢でも得する裏ワザ教えます
2025年11月18日 07時00分更新
Amazon、今年最後のビッグセール「ブラックフライデー」が11月24日から開催されます。10月に開催された「プライム感謝祭」では「あとにブラックフライデーがあるので購入を控えてもいいのでは？」と皆さんにお伝えしました。僕自身も最終日に駆け込みで飲み物とプロテインと充電池とスマホホルダーと移動式スマートモニターを購入したくらい（結構買ってるなー！！）。けど「ブラックフライデー」は気合い入れて行きます。この先ビッグセールがなかなかないのでリミッターを外します。そして「ブラックフライデー」が他のビッグセールと違うところはご存知でしょうか？それはプライム会員でなくても参加できるセールなのです。ということで今回は、Amazonブラックフライデー、非会員でも役立つ今年の傾向と対策、そしてよりお得に商品を購入するちょっとした裏技も紹介します。最後まで読んでね。
Amazonブラックフライデー2025いつから？
今年ももちろんですが「先行セール」もあります。全日程はこちらです。
・先行セール
2025年11月21日(金) 0:00 ～ 2025年11月23日(日) 23:59
・ブラックフライデー（本番）
2025年11月24日(月) 0:00 ～ 2025年12月1(月) 23:59
「先行セール」が3日間、「ブラックフライデー」は8日間、合計11日間という昨年よりも1日長く開催されます。そして恒例の「ポイントアップキャンペーン」もあります。今回は「BlackFridayポイントアップ」と題して10万ポイントが当たるチャンスもある大抽選会もあります。参加の方法はこちらです。
1.キャンペーンにエントリー
（期間：2025年11月14日(金) 10:30 ～ 2025年12月1日(月) 23:59）
2.合計税込10000円以上のお買い物をする
（期間：2025年11月21日(金)00:00 ～ 2025年12月1日(月) 23:59）
