Amazonセール情報大紹介！ 第379回
新規購入者限定！ Adobe CC Proが半額51,000円＆Firefly搭載
2025年11月17日 17時00分更新
【タイムセール】新規購入者限定版 Creative Cloud Pro オンラインコード版（12か月）登場！
Adobeの最上位プラン「Creative Cloud Pro（12か月版）」が、新規購入者限定でAmazonタイムセールに登場しました。
PhotoshopやIllustratorなど20以上のアプリと、Firefly生成AIがセットになったプランが、参考価格102,960円のところ、50％OFFの51,000円という半額特価で手に入ります。
新規購入者限定版 Creative Cloud Pro オンラインコード版（12か月）の特徴
① Firefly生成AIが実質無制限
テキストから画像生成や生成塗りつぶしなど、標準クリエイティブAI機能が無制限で使用可能。さらに動画生成などのプレミアム機能用に4,000クレジットも付与。
② 20以上の最新アプリを利用可能
Photoshop、Illustrator、Premiere Pro、Acrobat Proなど、プロ向けアプリ20種類以上が最新バージョンで使用可能。Windows／Macの2台に加え、iPadやモバイルアプリにも対応。
③ 作業効率を高めるクラウドサービス
リアルタイムの共同編集、20,000以上のフォント、100GBのクラウドストレージなど、チーム作業や素材管理も快適。
お買い得価格で手に入る！
アドビを使いたい方におすすめ。新規購入者限定、11月28日23:59までの販売です。購入前にAdobeアカウントが対象か確認してください。
※法人・適格請求書発行については購入前に条件をご確認ください。
※価格はモデルやセール状況によって変動します。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
