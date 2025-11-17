Amazonセール情報大紹介！ 第376回
【38%オフ】Ankerの“くっつく充電器”が4,990円！ ケーブルいらずでスマホ操作も快適
2025年11月17日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】Anker Zolo Power Bank（10,000mAh, MagGo, Built-In USB-Cケーブル）登場！
充電ケーブルのわずらわしさを解消し、充電中もスマホを快適に操作！ Ankerのハイブリッドモバイルバッテリー「Anker Zolo Power Bank（10,000mAh MagGo USB-Cケーブル内蔵）」が、Amazonタイムセールに登場しました。
マグネット式ワイヤレス充電と30W USB-Cケーブル内蔵を両立したこのモデルが、参考価格7,990円のところ、38％OFFの4,990円という5,000円を切る破格の価格で手に入ります。
Anker Zolo Power Bank（10,000mAh, MagGo, Built-In USB-Cケーブル）の特徴
① 1台2役のマグネット式ハイブリッド
MagSafe対応のiPhoneにピタッと吸着し、ワイヤレス（7.5W）充電が可能。さらに、内蔵のUSB-Cケーブルや製品側面のUSB-Cポートを使えば、最大30Wの急速有線充電にも対応しています。
② 操作も快適なデザイン
L字型に設計された一体型ケーブルは、スマホを操作する際に手に干渉せず快適。折りたたみ式スタンドも搭載しており、動画視聴時にも便利です。
③ 安心の大容量と安全保護機能
10,000mAhの大容量で、iPhone 16を約2回充電可能。重量約240gのコンパクトサイズで持ち運びもラク。過電圧保護、温度管理、異物検知など、Anker独自の多重保護システムで安全に使用できます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、3,000円以上お得な価格でAnkerのハイブリッドモバイルバッテリーを手に入れ、スマートな充電環境にアップグレードしましょう。
※マグネット式ワイヤレス充電はiPhone 12シリーズ以降に対応しています。
※本製品にはUSB充電器は付属していません。20W入力での充電には、20W以上の出力が可能な充電器（別売り）をご使用ください。
