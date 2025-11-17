Amazonセール情報大紹介！ 第375回
一人暮らし勢に刺さるやつ来た！ 山善の17L電子レンジが思わずポチりたくなる価格に
2025年11月17日 13時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】山善 電子レンジ 17L YRM-HF171（W）登場！
とにかく「安くて使いやすい電子レンジ」が欲しい人にぴったり。山善（YAMAZEN）の単機能電子レンジ「YRM-HF171(W)」が、Amazonタイムセールに登場しました。
ヘルツフリー仕様で全国どこでも利用でき、一人暮らしや単身赴任のスタートにも最適。参考価格10,978円のところ、30％OFFの7,630円というお得な価格で手に入ります。
山善 電子レンジ 17L YRM-HF171（W）の特徴
① 引っ越し・転勤でも安心のヘルツフリー
全国対応のヘルツフリー仕様で、東日本（50Hz）／西日本（60Hz）どちらでもそのまま使用可能。引っ越しによる買い替えの心配がありません。
② ターンテーブルでムラなく加熱＆わかりやすい操作
庫内はターンテーブル式で、料理をムラなく均一に温められます。「ごはん」「飲み物」のオートメニューも搭載し、ワンタッチで手軽にあたためが可能です。
③ コンパクトで置きやすく、省エネ運転にも対応
17Lのコンパクトサイズ（幅約44cm）で、限られたスペースでも設置しやすいのが魅力。さらに、500W以上で15分以上動作した場合は350Wに自動切り替えし、効率よく省エネ運転を行います。
お買い得価格で手に入る！
3,348円もお得なこの機会をお見逃しなく。シンプルで使い勝手の良い電子レンジを探している人におすすめの一台です。
※価格は18Lフラットテーブルモデルなど、タイプによって異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第376回
トピックス【38%オフ】Ankerの“くっつく充電器”が4,990円！ ケーブルいらずでスマホ操作も快適
-
第376回
トピックス【卓上加湿器】潤いもアロマも！山善のコンパクト加湿器が7%OFFの3,200円に
-
第374回
トピックス24,800円で手に入る！軽量・高コスパの整備済みSurface Go2（Office 2024付き）
-
第374回
トピックス【本日も】2台対応・永続版！Microsoft Office Home 2024がAmazonでお得に販売中
-
第373回
トピックス使ったら手放せない！ UGREEN 65W急速充電器がセール価格3,075円
-
第372回
トピックスRyzen 7×拡張64GB！省スペースなのに高性能ミニPCが51,998円
-
第371回
トピックス【初心者も安心】ボタン1つで即ラベル化！ テプラの簡単操作モデルが超高コスパ
-
第370回
トピックス【2万円台で120Hz！】Motorola g64の高性能5Gスマホが35%オフで手に入る！
-
第369回
トピックス【23％オフ！】65型4K REGZAが100,001円！ ネット動画も高画質、2025年新型モデル
-
第368回
トピックス【セール】2台対応・永続版！Microsoft Office Home 2024がAmazonでお得
- この連載の一覧へ