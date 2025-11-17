一人暮らし勢に刺さるやつ来た！ 山善の17L電子レンジが思わずポチりたくなる価格に

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】山善 電子レンジ 17L YRM-HF171（W）登場！

とにかく「安くて使いやすい電子レンジ」が欲しい人にぴったり。山善（YAMAZEN）の単機能電子レンジ「YRM-HF171(W)」が、Amazonタイムセールに登場しました。

ヘルツフリー仕様で全国どこでも利用でき、一人暮らしや単身赴任のスタートにも最適。参考価格10,978円のところ、30％OFFの7,630円というお得な価格で手に入ります。

山善 電子レンジ 17L YRM-HF171（W）の特徴

① 引っ越し・転勤でも安心のヘルツフリー

全国対応のヘルツフリー仕様で、東日本（50Hz）／西日本（60Hz）どちらでもそのまま使用可能。引っ越しによる買い替えの心配がありません。

② ターンテーブルでムラなく加熱＆わかりやすい操作

庫内はターンテーブル式で、料理をムラなく均一に温められます。「ごはん」「飲み物」のオートメニューも搭載し、ワンタッチで手軽にあたためが可能です。

③ コンパクトで置きやすく、省エネ運転にも対応

17Lのコンパクトサイズ（幅約44cm）で、限られたスペースでも設置しやすいのが魅力。さらに、500W以上で15分以上動作した場合は350Wに自動切り替えし、効率よく省エネ運転を行います。

お買い得価格で手に入る！

3,348円もお得なこの機会をお見逃しなく。シンプルで使い勝手の良い電子レンジを探している人におすすめの一台です。

※価格は18Lフラットテーブルモデルなど、タイプによって異なります。