【23％オフ！】65型4K REGZAが100,001円！ ネット動画も高画質、2025年新型モデル

【タイムセール】REGZA（レグザ）65V型 4K 液晶 65E350R 2025年モデル 登場！

REGZAの65V型4K液晶テレビ「65E350R」（2025年モデル）が、Amazonタイムセールに登場です。

高画質4K対応、充実のスマート機能、そしてレグザならではのクリアな音声を備えた本機。参考価格130,000円のところ、23％OFFの100,001円というお買い得価格で手に入ります。

REGZA（レグザ）65V型 4K 液晶 65E350R 2025年モデルの特徴

① 地デジもネット動画も高画質に

最新のハードウェアAIエンジン「新レグザエンジンZR」を搭載。ネット動画の画質も鮮やかに再現します。おまかせオートピクチャー機能により、視聴環境に合わせて最適な画質へ自動調整されます。

② 高音質＆ゲーム機能も充実

「レグザパワーオーディオシステム」により、バランスの良いクリアな高音質を実現。さらに「瞬速ゲームモード」を搭載しており、ゲームプレイ中の遅延が気にならず、快適に楽しめます。

③ スマート連携＆操作性の進化

AppleのAirPlay 2に対応し、iPhoneなどのコンテンツを簡単に大画面で視聴可能。リモコン設計も見直されており、ボタン配置・大きさを改善して操作時の指の移動を約6割削減しました。

お得な価格で手に入れるチャンス！

今回のセールでは、約3万円の割引というお得な条件で、ハイスペックな大画面テレビが手に入ります。この機会に、映像・音響ともにこだわったREGZAで毎日のエンタメ体験をワンランクアップさせましょう。

※価格はサイズ・モデルによって異なります。