Amazonセール情報大紹介！ 第367回
【寒さ対策】山善の電気ひざ掛け毛布が5%オフ！
2025年11月14日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
山善の電気ひざ掛け毛布が5,670円！
冬のデスクワークや勉強時に足元が冷える…そんな時に頼りになるのが「山善の電気ひざ掛け毛布」です！
フランネルのふわふわ感と、裏面のもこもこプードルタッチがやさしく包み込み、スイッチを入れればじんわり温度が広がっていく心地よさが魅力です
冷えやすい足元をすぐにぽかぽかにしてくれる電気ひざ掛け毛布が、過去価格5,970円で、5%OFFの5,670円になっています。
寒い季節の作業時間が快適になる1枚です！
使いやすい120×60cmサイズ
デスクワークや就寝時の足元・腰回りを手早くあたためられる実用的な大きさ。
ひざ掛けとしても扱いやすく、さまざまなシーンで使えます。
ふわふわ素材で心地よい肌触り
表面はふんわり起毛のフランネル素材を使用しているので、とにかく柔らかくて気持ちよく、裏面はプードルの毛のようなもこもこ生地で保温性に優れています。
2種類の気持ちよさをその日の気分で使い分けられます。
電気代を抑えた省エネ設計
1時間あたり弱で約0.1円、強でも約1.1円と非常に経済的。
毎日使っても負担が少なく、節電対策としても活躍できます。
まとめ
過去価格：5,970円
現在の価格：5,670円［5%OFF］
省エネ設計で電気代も安く、丸洗いできて清潔に使える電気ひざ掛け毛布。
デスクワークや就寝前の冷え対策に、1枚あると冬の快適さがぐっと変わります。
