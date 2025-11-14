Amazonセール情報大紹介！ 第365回
120HzのSuper HD画面！ MotorolaのAIスマホが6万円台のセール価格
2025年11月14日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【セール】Motorola（モトローラ）edge 60 pro PANTONE 12GB/256GB登場！
充電時間と耐久性の常識を変える、MotorolaのSIMフリースマホ「motorola edge 60 pro PANTONE」が、Amazonで販売中です。
125Wの超高速充電、12GBメモリ、そしてIP68／IP69の最高レベル防水防塵を備えたこのモデルが、参考価格79,800円のところ、62,826円というお買い得価格で手に入ります。
Motorola（モトローラ）edge 60 pro PANTONE 12GB/256GBの特徴
① 充電時間を劇的に短縮する125W TurboPower
125W TurboPower充電に対応。大容量5,000mAhバッテリーと合わせて、忙しい一日も安心して使えます。
② 最高レベルの耐久性＆高性能ディスプレイ
IP68（水没）およびIP69（高温・高圧水流）に対応し、高い耐久性を実現。6.7インチSuper HD（120Hz）ディスプレイで、鮮やかで滑らかな映像を楽しめます。
③ 次世代のAI機能とFeliCa対応
MediaTek Dimensity 8350 AIチップと12GB RAMで、日常使いはサクサク快適。さらに、日本国内で必須のNFC／FeliCa（おサイフケータイ）にも対応した正規代理店品です。
お得な価格で手に入れるチャンス！
お得なこの機会に、性能・耐久性・利便性を兼ね備えたMotorolaの最新スマホをぜひチェックしてください。
※価格はカラーによって異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第367回
トピックス【寒さ対策】山善の電気ひざ掛け毛布が5%オフ！
-
第366回
トピックスデスク作業で冷える足元に！ 山善のホットミニマットで快適な冬を！
-
第364回
トピックス【届いたその日から使える】料理の時短＆安心安全！ 山善2口IHヒーターが15,980円
-
第363回
トピックス【33%オフ】UGREEN巻き取り式65W充電器が3,780円！ 旅行・出張に最適
-
第362回
トピックス75V型・4K・144Hz対応！TCL最新大画面テレビ「75T8B」がAmazonタイムセール中
-
第361回
トピックスモトローラの日本仕様スマホがついに2万円台！ 防水・防塵・おサイフ完備で最強コスパ
-
第360回
トピックス【10％オフ】5通りに使える万能バッグ！comfoxの大容量50Lボストンが3,951円
-
第359回
トピックスゼンハイザーの名機が1万円台！ 高音質×ノイキャン「MOMENTUM True Wireless 3」が33％オフ
-
第358回
トピックス高性能ノートが15％オフ！ ASUS Vivobook 16（Core i5／Office 2024搭載）が109,800円
-
第357回
トピックスダウンのような暖かさ！ SUBUのあったか秋冬サンダルが11%OFFで登場
- この連載の一覧へ