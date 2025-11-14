【届いたその日から使える】料理の時短＆安心安全！ 山善2口IHヒーターが15,980円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】山善 2口IHクッキングヒーター YES-WL1456（B）登場！

山善（YAMAZEN）の「2口IHコンロ YES-WL1456(B)、脚付き」が、Amazonで販売中。

電源工事不要でコンセントに差すだけで使える据置型2口IHヒーター。2つのコンロを同時に使えるので、汁物や炒め物、揚げ物までスピーディに調理可能です。参考価格19,800円のところ、19％OFFの15,980円で手に入ります。

山善 2口IHクッキングヒーター YES-WL1456（B）の特徴

① 工事不要ですぐ使える2口設計

電源工事不要で届いたその日から設置可能。2つのコンロを同時に使えるため、調理時間を大幅に短縮できます。（左右合計の最大1400W）

② 安心の機能と簡単操作

タイマー機能（最大5時間59分）で切り忘れを防止。さらに、温度調節が難しい揚げ物モード（7段階）や、味が染み込みやすい煮込みモードも搭載。大きなボタンで見やすい操作部なので、高齢者でも簡単に操作可能です。

③ 清潔・安全・便利な脚付

火を使わない安全設計で安心。フラットなガラストップは汚れてもサッと拭くだけで清潔に保てます。脚付きタイプ（高さ18cm）は、調理台と高さが合わせやすく、下部には調理器具の収納スペースも確保できます。

お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、高コスパで安全・便利な2口IHコンロを、お得な価格で手に入れてください。

※価格は脚なしモデルなど、スタイルによって異なります。