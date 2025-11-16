使ったら手放せない！ UGREEN 65W急速充電器がセール価格3,075円

Amazonセール情報大紹介！ 第373回
【タイムセール】UGREEN Nexode 65W 急速充電器【純正品】登場！
MacBookやノートPCにも急速充電が可能な65Wの高性能充電器「Nexode 65W 急速充電器」が、Amazonタイムセールに登場しました。
通常価格3,980円のところ、23％OFFの3,075円というお得な価格で購入できます。
UGREEN Nexode 65W 急速充電器の特徴
① 超コンパクト設計
GaN技術II世代を搭載し、一般的な65W充電器と比較して約30％小さいサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用しているため、持ち運びにも最適です。
② 3台同時充電と65W高出力
Type-C×2と、USB-A×1の計3ポートを搭載。スマートフォン、タブレットはもちろん、MacBook ProなどのPCまで同時に効率よく急速充電できます。
③ 高い安全性とデザイン性
耐火PC素材の使用や多重な安全保護機能に加え、2023レッド・ドット・デザイン賞を受賞した優れたデザインも魅力です。
お得な価格で手に入れるチャンス！
Amazonタイムセールなら、23%OFFの3,075円で購入可能です。
ごちゃつく充電器をこれ1台にまとめたい方、出張や旅行の荷物を減らしたい方は、ぜひこの機会に高性能なNexodeシリーズをお試しください！
