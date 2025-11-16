Amazonセール情報大紹介！ 第372回
Ryzen 7×拡張64GB！省スペースなのに高性能ミニPCが51,998円
2025年11月16日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】ACEMAGIC Kron Mini K1 AMD Ryzen7 7730U登場！
ミニPCながら高性能を誇る、ACEMAGICのミニPC「Kron Mini K1（Ryzen 7 7730U搭載）」が、Amazonタイムセールに登場しました。
高性能な8コア CPUと高い拡張性を兼ね備えたこのモデルが、参考価格65,998 円のところ、21％OFFの51,998円というお買い得価格で手に入ります。
ACEMAGIC Kron Mini K1 AMD Ryzen7 7730Uの特徴
① デスクトップ級の高性能と拡張性
高性能 CPU：AMD Ryzen 7 7730U（8コア 16スレッド）搭載。従来のRyzen 5 5625U、7430Uと比較してマルチタスク性能が約20%向上しています。
驚異の拡張性：メモリは最大64GB、SSDは最大4TBまで拡張可能。高速Wi-Fi 6、USB 3.2×6ポートも搭載し、幅広い用途に対応します。
② 4K 3画面対応で作業効率UP
マルチディスプレイ：USB Type-C、DisplayPort、HDMIの3種類のポートを使い、最大3画面まで4K 60Hzで同時出力が可能。
フル機能Type-C：映像出力、PD給電、最大10Gbpsの高速データ転送を1ポートで実現します。
③ 超小型・静音設計でデスクがすっきり
省スペース：わずか128×128×41mm、重さ約0.5kgのコンパクト筐体。VESAマウント対応でモニター裏にも設置可能です。
安定動作：高効率ファンと広面積の放熱構造により、長時間の使用でも安定動作を保ち、オフィスや家庭での利用に適した静音性を実現しています。
お得な価格で手に入れるチャンス！
この価格で高性能なRyzen 7搭載ミニPCが手に入るのはうれしい限り。デスク周りのアップデートをお考えの方は、この機会にご検討ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第374回
トピックス24,800円で手に入る！軽量・高コスパの整備済みSurface Go2（Office 2024付き）
-
第374回
トピックス【本日も】2台対応・永続版！Microsoft Office Home 2024がAmazonでお得に販売中
-
第371回
トピックス【初心者も安心】ボタン1つで即ラベル化！ テプラの簡単操作モデルが超高コスパ
-
第370回
トピックス【2万円台で120Hz！】Motorola g64の高性能5Gスマホが35%オフで手に入る！
-
第369回
トピックス【23％オフ！】65型4K REGZAが100,001円！ ネット動画も高画質、2025年新型モデル
-
第368回
トピックス【セール】2台対応・永続版！Microsoft Office Home 2024がAmazonでお得
-
第367回
トピックス【寒さ対策】山善の電気ひざ掛け毛布が5%オフ！
-
第366回
トピックスデスク作業で冷える足元に！ 山善のホットミニマットで快適な冬を！
-
第365回
トピックス120HzのSuper HD画面！ MotorolaのAIスマホが6万円台のセール価格
-
第364回
トピックス【届いたその日から使える】料理の時短＆安心安全！ 山善2口IHヒーターが15,980円
- この連載の一覧へ