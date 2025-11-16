【2万円台で120Hz！】Motorola g64の高性能5Gスマホが35%オフで手に入る！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】Motorola（モトローラ）motorola g64 5G 8GB/128GB 登場！

5G対応で高性能、しかも軽量！ Motorola（モトローラ）のSIMフリースマートフォン「motorola g64 5G（8GB/128GB）」が、Amazonセールに登場しました。

120Hzの高速ディスプレイと5000mAhバッテリーを備えたこの高コスパモデルが、参考価格34,800円のところ、35％OFFの22,536円という2万円台前半の特別価格で手に入ります。

Motorola（モトローラ）motorola g64 5G 8GB/128GBの特徴

① なめらかな120Hz FHDディスプレイ

6.5インチのFHD LCDディスプレイは120Hzのリフレッシュレートに対応。ウェブ閲覧やゲーム、動画視聴も滑らかで、快適な操作性を実現します。

② 5G＆DSDV対応で通信が快適

5G通信とDSDV（nanoSIM／eSIM）に対応しており、プライベートと仕事で2つの番号を使い分け可能。Bluetooth 5.3にも対応し、ワイヤレス接続も安定しています。

③ 大容量バッテリーと軽量ボディ

5000mAhの大容量バッテリーを搭載しながら、本体重量は約177gと軽量。USB Type-C（USB 2.0）ポートと3.5mmイヤホンジャックも備えた、機能充実の手頃な価格モデルです。

お得な価格で手に入れるチャンス！

1万円以上お得なこの機会に、高性能SIMフリースマホをぜひご検討ください。

※価格はカラーによって異なります。