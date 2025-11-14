Amazonセール情報大紹介！ 第366回
デスク作業で冷える足元に！ 山善のホットミニマットで快適な冬を！
2025年11月14日 14時30分更新
山善の足元サイズのホットミニマットが2,900円！
勉強中、在宅ワーク中の足元が寒い！そんな時に役立つ「山善のホットミニマット」が5%OFFに！
やわらかく、ふかふかで気持ちいい肌触りのホットミニマットが、過去価格3,060円のところ、5%OFFの2,900円で手に入ります。
ぜひ、この機会にチェックして、冬も快適なデスクワーク環境を整えましょう。
足元からくる底冷え対策に
冬場の冷えがちな足元におすすめのホットミニマット。
椅子やデスクの足元に置いて使えるミニサイズで、勉強や在宅ワーク時に活躍します。
また、1時間あたりの電気代は約0.4円とお財布にもやさしく経済的です。
心地よい手触りで快適に
マットの表面はやさしいふわふわの手触りに仕上げています。
あたたかさと手触りのよさで、冬場の寒さでも快適に過ごせます。
座布団代わり、腰元からぽかぽか
足元に敷くだけではなく、椅子やソファに敷いて座布団の代わりとしても役立ちます。
まとめ
過去価格：3,060円
現在の価格：2,900円［5%OFF］
冬の冷えやすい足元を、手軽で経済的なホットミニマットであたためてみてはいかがでしょうか。
