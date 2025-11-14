【33%オフ】UGREEN巻き取り式65W充電器が3,780円！ 旅行・出張に最適

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】UGREEN 65W 充電器 巻き取り式 登場！

UGREENの人気GaN急速充電器「UGREEN 65W 巻き取り式」が、Amazonタイムセールに登場です。

65Wの高出力とUSB-Cケーブル内蔵を両立し、出張や旅行にぴったりの一本。過去価格5,680円のところ、33％OFFの3,780円という4,000円を切るお買い得価格で手に入ります。

UGREEN 65W 充電器 巻き取り式の特徴

① ケーブル内蔵でスッキリ収納

USB-Cケーブルを本体に内蔵。巻き取り式で最大69cmまで伸ばせるうえ、8段階で長さ調節が可能です。絡まる心配がなく、軽量ボディで持ち運びも快適。出張や旅行の荷物をスマートにまとめられます。

② 65W高出力＆3ポート同時急速充電

単ポート使用時は最大65W出力で、MacBook AirなどのノートPCもスピーディーに充電可能。3ポート搭載で、スマホやタブレットなど複数のデバイスを同時に接続して充電できます。

③ 安全設計と高い耐久性

GaNFastチップとUGREEN独自の「Thermal Guard」温度制御技術を組み合わせ、発熱を抑えて安全かつ効率的に充電可能。さらに、25,000回の伸縮テストをクリアするなど、高い耐久性を備えており、長く安心して使えます。

お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、ケーブルすっきり・高出力・3ポート対応の万能充電器をお得にゲットして、充電のストレスを解消しましょう。

※USB-Cケーブルは内蔵されていますが、別途ケーブルの同梱はありません。