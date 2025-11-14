いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第23回
鉄拳8、FF7 REBIRTH、ホグワーツなど超人気タイトルが破格特価【PS5 5周年セール】
2025年11月14日 09時00分更新
PlayStation 5は発売5周年を迎え、これを記念してPlayStation Storeで「PS5 5周年セール」を実施中です！セール期間は12月1日23時59分まで。
最新の話題作から、じっくり遊べる大作RPG、人気シリーズの最新作まで、数多くのタイトルが最大85％オフの特別価格で登場。PS5ならではの高速ロードや美しいグラフィックを存分に楽しめる絶好のチャンスです。
注目のおすすめ商品ピックアップ
（8,778円 → 特別価格 1,316円）85％オフ
世界的大ヒットRPGが1,500円以下で手に入る最大割引！
②「FINAL FANTASY VII REBIRTH」（PS5）
（9,878円 → 特別価格 4,939円）50％オフ
名作RPG「FFVII」のリメイク第2部。クラウドたちが壮大な世界を舞台に新たな旅を繰り広げます。
（7,920円 → 特別価格 3,960円）50％オフ
新世代ハードならではのリアルなキャラクター、破壊可能なステージ、圧倒的なグラフィックを体験できます。
まとめ
この機会を逃さず、遊びたかった大作タイトルでPS5の高速なゲーム体験を満喫してください！
