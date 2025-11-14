鉄拳8、FF7 REBIRTH、ホグワーツなど超人気タイトルが破格特価【PS5 5周年セール】

PlayStation 5は発売5周年を迎え、これを記念してPlayStation Storeで「PS5 5周年セール」を実施中です！セール期間は12月1日23時59分まで。



最新の話題作から、じっくり遊べる大作RPG、人気シリーズの最新作まで、数多くのタイトルが最大85％オフの特別価格で登場。PS5ならではの高速ロードや美しいグラフィックを存分に楽しめる絶好のチャンスです。

注目のおすすめ商品ピックアップ

①「ホグワーツ・レガシー」（PS4）

（8,778円 → 特別価格 1,316円）85％オフ

世界的大ヒットRPGが1,500円以下で手に入る最大割引！

②「FINAL FANTASY VII REBIRTH」（PS5）

（9,878円 → 特別価格 4,939円）50％オフ

名作RPG「FFVII」のリメイク第2部。クラウドたちが壮大な世界を舞台に新たな旅を繰り広げます。

③「鉄拳8」（PS5）

（7,920円 → 特別価格 3,960円）50％オフ

新世代ハードならではのリアルなキャラクター、破壊可能なステージ、圧倒的なグラフィックを体験できます。

まとめ

この機会を逃さず、遊びたかった大作タイトルでPS5の高速なゲーム体験を満喫してください！