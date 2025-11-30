まだ間に合うブラックフライデー！UGREENノイズキャンセリングヘッドホンが49％OFFで3,034円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【ブラックフライデー】UGREEN Bluetooth5.4 ワイヤレスヘッドホン登場！

UGREEN Bluetooth5.4 ワイヤレスヘッドホンが、11月24日に始まったAmazonブラックフライデーに登場中です。

LDAC対応のハイレゾ音質、最長75時間の超ロングバッテリーを搭載したこの高性能モデルが、過去価格5,999円のところ、Amazonブラックフライデーセールで49％OFFの3,034円という半額近い価格で手に入ります。

ブラックフライデー終盤に入り、セールを終了したアイテムも増えてきましたが、記事掲載時点では本モデルは引き続きブラックフライデー価格で販売中です。ワイヤレスヘッドホンが気になる方は、在庫や価格が動く前にチェックしておくのがおすすめです。

UGREEN Bluetooth5.4 ワイヤレスヘッドホンの特徴

① ワイヤレスでハイレゾ音質

LDACコーデックに対応し、ワイヤレスながらハイレゾ音質を実現。新たに搭載された40mmドライバーにより、ライブ会場のような臨場感と迫力ある重低音、そしてクリアなボーカルを高バランスで楽しめます。

② ウルトラノイズキャンセリング

-38dBを誇る強力なウルトラノイズキャンセリング機能を搭載。通勤通学や自宅での作業中に周囲の喧騒を強力に抑制し、集中力を高めます。また、外音取り込みモードで周囲の状況も把握可能です。

③ 75時間ロングバッテリー＆多機能

ノイズキャンセリングOFF時で最長約75時間の連続再生が可能。さらに、PCとスマホなど2台の機器へ同時に接続できるマルチポイント対応で、仕事とプライベートでの切り替えもシームレスに行えます。

お得な価格で手に入れるチャンス！

過去1か月だけでも600台以上購入されている人気モデルで、ユーザーレビューでは「この価格とは思えない音質」「装着感がよく長時間でもラク」といった声が寄せられています。3,000円台でここまでバランスの良いヘッドホンは貴重なので、サブ機としてはもちろん、ワイヤレスヘッドホン入門機としても有力な選択肢と言えそうです。

Amazonブラックフライデーは12月1日まで。すでにセール対象から外れてしまったヘッドホンも多いなか、UGREENのこのモデルはまだ3,000円台のブラックフライデー価格をキープしています。機能てんこ盛りのモデルがここまで値下げされているのは、まさに今だけの“掘り出し物”と言ってよさそうです。この価格帯では考えられないほどの高性能ヘッドホンを、この機会にぜひ手に入れてください！

※本製品はBluetooth 5.4に対応しています。