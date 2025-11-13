【10％オフ】5通りに使える万能バッグ！comfoxの大容量50Lボストンが3,951円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】comfox ボストンバッグ 【リュックにもできる5WAY/50L大容量版】 登場！

旅行やジム通い、出張、修学旅行まで幅広く使える、岡山発ブランド「comfox（コムフォックス）」の人気ボストンバッグ「リュックにもできる5WAY／50L大容量版」が、Amazonタイムセールに登場です。

「手持ち」「リュック」「キャリーオン」など、驚異の5通りの使い方ができるこの多機能バッグが、過去価格4,390円のところ、10％OFFの3,951円というお買い得価格で手に入ります。

comfox ボストンバッグ 【リュックにもできる5WAY/50L大容量版】の特徴

① 驚異の5WAY仕様でどんなシーンにも対応

荷物の量や移動手段に合わせて、手持ち・肩掛け・ショルダー・リュック・キャリーオンの5通りで使い分け可能。特にリュックスタイルなら両手が空くため、移動がぐっと快適になります。

② 大容量50L＆便利な収納機能

2～3泊の旅行にも対応できる50Lの大容量。シューズ専用ポケットのほか、濡れた衣類やタオルを分けて収納できる完全防水ポケットも搭載。整理しやすく、アウトドアやスポーツにも最適です。

③ 頑丈設計で長く使える

耐荷重125kgを誇るタフな作りで、長く安心して使える高耐久仕様。シンプルかつスタイリッシュなデザインで、男女問わずさまざまなシーンにマッチします。

お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、高機能な5WAYボストンバッグをお得な価格で手に入れて、旅行やスポーツをより快適に楽しみましょう。

※価格は30Lモデルなど、容量やカラーによって異なります。