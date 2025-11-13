ゼンハイザーの名機が1万円台！ 高音質×ノイキャン「MOMENTUM True Wireless 3」が33％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】Sennheiser（ゼンハイザー）ワイヤレスイヤホン MOMENTUM True Wireless 3 登場！

ゼンハイザーの技術とこだわりが詰め込まれた高性能ワイヤレスイヤホン「MOMENTUM True Wireless 3（グラファイト）」が、Amazonタイムセールに登場です。

高音質と快適な装着感を両立した人気モデルが、過去価格24,923円のところ、33％OFFの16,800円というお買い得価格で手に入ります。カラーはAmazon限定のグラファイト（Graphite）です。

Sennheiser（ゼンハイザー）ワイヤレスイヤホン MOMENTUM True Wireless 3の特徴

① 臨場感あふれるゼンハイザーサウンド

ゼンハイザー独自設計の高性能ドライバーを搭載。歪みを抑え、深みのある低音からクリアで自然な中高音域まで、バランスよく再現します。音の広がりと透明感を重視する人におすすめです。

② アダプティブノイズキャンセリング＆マルチポイント対応

環境に応じてノイズ抑制を自動で調整する「アダプティブノイズキャンセリング」機能を搭載。静かな場所では自然な音抜けを保ち、電車内などの騒がしいシーンでは雑音をしっかり低減します。また、2台のデバイスを同時接続できるマルチポイントにも対応しており、スマートフォンとPCを切り替えて使いたい人にも最適です。

③ 最大28時間の長時間再生＆防滴仕様

イヤホン単体で最大7時間、充電ケースを併用すれば最大28時間の連続再生が可能。Qiワイヤレス充電に対応しており、IPX4の防滴仕様で雨や汗にも強いのが魅力です。アウトドアや通勤など、どんなシーンでも安心して使えます。

お得な価格で手に入れるチャンス！

高い音質と快適な装着感で高評価を得ているゼンハイザー「MOMENTUM True Wireless 3」。この機会に、名門ブランドのサウンドを体験してみてはいかがでしょうか。

※スタイル（BTD600セットなど）によって価格は異なります。