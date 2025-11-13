高性能ノートが15％オフ！ ASUS Vivobook 16（Core i5／Office 2024搭載）が109,800円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】ASUS ノートパソコン Vivobook 16 X1605VA 16インチ 登場！

ASUSの人気スタンダードノート「Vivobook 16 X1605VA」が、Amazonタイムセールに登場です。

第13世代Intel Core i5-13420HプロセッサーとOffice Home & Business 2024を搭載したモデルが、参考価格129,800円のところ、15％OFFの109,800円というお買い得価格で手に入ります。

ASUS ノートパソコン Vivobook 16 X1605VA 16インチの特徴

① パワーと使いやすさを両立

CPUは8コアの第13世代Intel Core i5-13420H。16GBメモリと512GB SSDを備え、マルチタスクやOffice作業も快適にこなせます。さらにOffice 2024がプリインストールされているので、届いたその日から仕事や学習に使えます。

② 広々16型ディスプレー

16インチ（1920×1200ドット）液晶は16:10のワイド比率。縦方向に広く表示でき、資料作成やWeb閲覧も見やすく効率的です。プライバシーシャッター付きWebカメラを搭載し、テレワークにも最適。

③ しっかり使える安心設計

約1.88kgの軽量ボディながら、米軍MIL-STD 810H準拠の堅牢設計で耐久性も確保。外出先での利用にも安心です。USB Type-C（Power Delivery対応）やUSB Type-A×2など豊富なポートを備え、Wi-Fi 6Eにも対応しています。バッテリー駆動は最大約7.9時間と、日常用途には十分。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット（60Hz）

【本体サイズ】幅358.7mm×奥行き249.5mm×高さ19.9～20.35mm 約1.88kg

【バッテリー駆動】約4.9時間（動画再生時）/ 約7.9時間（アイドル時）

【消費電力】最大約65W

【CPU】インテル Core i5-13420H プロセッサー

【メモリ】16GB DDR4-3200

【スロット】SODIMMスロット×1（空き×0） + オンボードメモリ8GB

【グラフィックス】インテル UHD グラフィックス （CPU内蔵）

【ストレージ】512GB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）

【Office】Microsoft 365 Basic (1年間使用権) + Office Home & Business 2024（デジタルアタッチ版）

お得な価格で手に入れるチャンス！

16インチの広い画面とパワフルな性能を兼ね備えたVivobook 16が、セール期間中は約2万円引きの特価。ビジネス用にも学習用にもおすすめの1台です。

※価格はOfficeなしモデルなど、構成によって異なります。