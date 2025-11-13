Amazonセール情報大紹介！ 第358回
高性能ノートが15％オフ！ ASUS Vivobook 16（Core i5／Office 2024搭載）が109,800円
2025年11月13日 16時00分更新
【タイムセール】ASUS ノートパソコン Vivobook 16 X1605VA 16インチ 登場！
ASUSの人気スタンダードノート「Vivobook 16 X1605VA」が、Amazonタイムセールに登場です。
第13世代Intel Core i5-13420HプロセッサーとOffice Home & Business 2024を搭載したモデルが、参考価格129,800円のところ、15％OFFの109,800円というお買い得価格で手に入ります。
ASUS ノートパソコン Vivobook 16 X1605VA 16インチの特徴
① パワーと使いやすさを両立
CPUは8コアの第13世代Intel Core i5-13420H。16GBメモリと512GB SSDを備え、マルチタスクやOffice作業も快適にこなせます。さらにOffice 2024がプリインストールされているので、届いたその日から仕事や学習に使えます。
② 広々16型ディスプレー
16インチ（1920×1200ドット）液晶は16:10のワイド比率。縦方向に広く表示でき、資料作成やWeb閲覧も見やすく効率的です。プライバシーシャッター付きWebカメラを搭載し、テレワークにも最適。
③ しっかり使える安心設計
約1.88kgの軽量ボディながら、米軍MIL-STD 810H準拠の堅牢設計で耐久性も確保。外出先での利用にも安心です。USB Type-C（Power Delivery対応）やUSB Type-A×2など豊富なポートを備え、Wi-Fi 6Eにも対応しています。バッテリー駆動は最大約7.9時間と、日常用途には十分。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット（60Hz）
【本体サイズ】幅358.7mm×奥行き249.5mm×高さ19.9～20.35mm 約1.88kg
【バッテリー駆動】約4.9時間（動画再生時）/ 約7.9時間（アイドル時）
【消費電力】最大約65W
【CPU】インテル Core i5-13420H プロセッサー
【メモリ】16GB DDR4-3200
【スロット】SODIMMスロット×1（空き×0） + オンボードメモリ8GB
【グラフィックス】インテル UHD グラフィックス （CPU内蔵）
【ストレージ】512GB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
【Office】Microsoft 365 Basic (1年間使用権) + Office Home & Business 2024（デジタルアタッチ版）
お得な価格で手に入れるチャンス！
16インチの広い画面とパワフルな性能を兼ね備えたVivobook 16が、セール期間中は約2万円引きの特価。ビジネス用にも学習用にもおすすめの1台です。
※価格はOfficeなしモデルなど、構成によって異なります。
