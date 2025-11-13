Amazonセール情報大紹介！ 第356回
【15%オフ】MEDULLAのスカルプリフトブラシで、毛穴汚れもリフトアップも！
2025年11月13日 11時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
MEDULLAのスカルプリフトブラシが15%OFF！
髪と頭皮をしっかりケアできる「MEDULLAのスカルプリフトブラシ」が15%OFFで登場！
参考価格6,050円のところ、15%OFFの5,140円で手に入ります。この機会にチェックしてみましょう。
わずか75g！驚きの軽さ！
iPhoneの半分以下の重さで、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
シャンプー中でもブロー中でも、丁寧なブラッシングができます。
524本のピンが頭皮に密着
3種類8列構成の524本のピンが、頭皮の丸みにフィット。
長さと硬さの異なるピンで頭皮を傷つけることなく、毛穴汚れをかき出しながら、やさしくリフトアップします。
シャンプー中でもブロー中でも使える2wayタイプ
シャンプー中に使用することで、指では落としきれない毛穴汚れをすっきりオフ。
ブローの仕上げで使用することで、ツヤとボリュームをプラスし、摩擦や絡まりを軽減します。
まとめ
参考価格：6,050円
現在の価格：5,140円［15%OFF］
美しい髪とすこやかな頭皮へ！この機会に健康な頭皮を手に入れましょう。
