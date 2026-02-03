Seed Sparkle Labは2月2日、PC（Steam）向け島暮らしシミュレーションゲーム「Starsand Island（スターサンド・アイランド）」の早期アクセスを、2月12日より開始すると発表した。

本作は、大都会の喧騒に疲れた主人公が心安らぐ桃源郷「星砂島」に里帰りし、スローライフを送るというもの。農業や牧場で作物などを作りつつ、美しい島に暮らす島民たちと自由に交流・恋愛などを楽しめる。デモ版などで好評を受け、ウィッシュリストは50万件を突破している。

とくに恋愛要素については、NPCのほうから“攻略される”特別なシステムが搭載されていることも話題を呼んでいた。

また、島には謎の古代遺跡もあり、複数のボスが待ち構えているなどバトル要素も充実している。感覚としてはマーベラスの「ルーンファクトリー」シリーズに近いのかもしれない。

この発表にユーザーからは「ついに！1年待ちましたよー」「やっと発売日キター」「こういう癒しゲーを求めてたんだ」など、喜びの声。いっぽうでPC版の早期アクセスのみの案内であることから、「PS5／Switch 2／Xbox版の表記どこいった？」「コンソール版も待ってます！」と、家庭用ゲーム機版の発売が待ち遠しいという声も。

「スターサンド・アイランド」は2月12日午前2時（日本時間）より、Steamにて早期アクセス配信予定。価格は通常版が4620円（通常6600円）、デラックス版が6930円（通常9900円）となる。

【ゲーム情報】

タイトル：Starsand Island（スターサンド・アイランド）

ジャンル：スローライフ島暮らしシミュレーションゲーム

配信：Seed Sparkle Lab

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：2026年2月12日

価格：

通常版：4620円（通常6600円）

デラックス版：6930円（通常9900円）