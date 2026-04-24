KRAFTONは4月24日、マイニンテンドーストアにて「Dinkum(ディンカム) Nintendo Switch 2 Edition」を発売した。価格は2300円のところ、5月11日まで1840円（20％オフ）で購入できる。

また、Nintendo Switch版を持っていれば、破格の100円でアップグレードできるのも魅力だ。なお、4月23日で本作はPC版の正式リリース1周年を迎えている。大型アップデートが実施され、より遊び応えが増したかたちだ。

Switch 2版では、最適化されたビジュアルで本作を楽しめる。フレームレートが60fpsになり、操作もよりスムーズに。島の風景がよりくっきりとして、光や影、色合いも豊かになっているとのこと。

ユーザーからは「待ってました！」「グラフィックが綺麗になって感動」「やることが多い…！」「木の葉っぱの質感やどうぶつの毛並みが一目瞭然で違う」「さぁみんな、ディンカム始めるんだ」と喜びの声が寄せられていた。

本作は、オーストラリアの大自然を舞台にしたオープンワールドサバイバルスローライフゲーム。PC版の販売やアップデートが先行し、Switch版が後追いの形で販売。高い自由度と中毒性で話題を呼んでいる。

【ゲーム情報】

タイトル：Dinkum(ディンカム)

ジャンル：スローライフ

配信：KRAFTON

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

配信日：配信中（PC版：2025年4月23日／Switch版：2025年11月6日）

価格：2300円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© 2022 DETSDO PTY LTD. Dinkum is a trademark of DETSDO PTY LTD. Developed by James Bendon. Published by KRAFTON.