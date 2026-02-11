ハムスターは2月11日、同社が運営するNintendo Switch／PlayStation 4向け「アーケードアーカイブス」、およびNintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向け「アーケードアーカイブス2」について、KONAMIの『メガゾーン』を配信すると発表。

価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『メガゾーン』は、1984年に発売されたシューティングゲーム。戦車を操縦して敵基地を目指して進んでいき、最奥のコアを破壊することがゲームの目標となる。アイテムを集めると2台の戦車が合体してパワーアップ！ 未知の敵との戦いに備えて力を手に入れよう。

■2026年2月12日の「アーケードアーカイバー」は『メガゾーン』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年2月12日は「メガゾーン特集」。

ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第583回 アーケードアーカイバー メガゾーンスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス メガゾーン

アーケードアーカイブス2 メガゾーン

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年2月12日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1人～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス メガゾーン』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 メガゾーン』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

©Konami Digital Entertainment

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。

本商品は、コナミデジタルエンタテインメントとの契約により許諾された権利を使用して、ハムスターが配信しています。