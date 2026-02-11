1984年にリリースされたシューティングゲーム！
KONAMIの『メガゾーン』が「アケアカ」＆「アケアカ2」にて2月12日に配信決定！
ハムスターは2月11日、同社が運営するNintendo Switch／PlayStation 4向け「アーケードアーカイブス」、およびNintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向け「アーケードアーカイブス2」について、KONAMIの『メガゾーン』を配信すると発表。
価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。
『メガゾーン』は、1984年に発売されたシューティングゲーム。戦車を操縦して敵基地を目指して進んでいき、最奥のコアを破壊することがゲームの目標となる。アイテムを集めると2台の戦車が合体してパワーアップ！ 未知の敵との戦いに備えて力を手に入れよう。
■2026年2月12日の「アーケードアーカイバー」は『メガゾーン』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年2月12日は「メガゾーン特集」。
ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第583回 アーケードアーカイバー メガゾーンスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス メガゾーン
アーケードアーカイブス2 メガゾーン
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年2月12日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1人～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス メガゾーン』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 メガゾーン』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
