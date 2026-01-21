1988年にリリースされたシューティングゲーム！
KONAMIの『ラビリンスランナー』が「アケアカ」＆「アケアカ2」にて1月22日に配信決定！
ハムスターは1月21日、同社が運営する「アーケードアーカイブス」（Nintendo Switch／PlayStation 4） および 「アーケードアーカイブス2」（Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S）シリーズにおいて、新規コンテンツとして、KONAMIの『ラビリンスランナー』を配信すると発表。
配信日は、2026年1月22日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円、PS4版837円。「アーケードアーカイブス2」は、各1100円となる。
『ラビリンスランナー』は、1988年にKONAMIから発売されたシューティングゲーム。プレイヤーが操る主人公は、さらわれたパパイヤ姫を救出するため、邪悪なデビルが待ち受けるキャッスルへ向けて旅立つことに。
道中のさまざまな仕掛けに用心し、3種の飛び道具を使って全方位から現れる敵をやっつけながら先へ進もう。
■2026年1月22日の「アーケードアーカイバー」は『ラビリンスランナー』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年1月22日は「ラビリンスランナー特集」。
ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第580回 アーケードアーカイバー ラビリンスランナースペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス ラビリンスランナー
アーケードアーカイブス2 ラビリンスランナー
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年1月22日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1人～2人
©Konami Digital Entertainment
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
本商品は、コナミデジタルエンタテインメントとの契約により許諾された権利を使用して、ハムスターが配信しています。