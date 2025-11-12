Amazonセール情報大紹介！ 第354回
【55％オフ】70分でフル充電！ EcoFlow「RIVER 2 Pro」が破格の3万円台
2025年11月12日 15時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】EcoFlow RIVER 2 Pro ポータブル電源 登場！
70分でフル充電が完了する、驚異のスピードを誇るポータブル電源。EcoFlow（エコフロー）の大容量モデル「RIVER 2 Pro」（768Wh）が、Amazonタイムセールで大幅割引中です。
高性能な768Whの容量とAC定格800W出力を持ちながら、参考価格88,000円のところ、55％OFFの39,600円という半額以下の特価で購入できます。
EcoFlow RIVER 2 Pro ポータブル電源の特徴
① わずか70分でフル充電！ 業界最速クラスの「X-Stream充電」
EcoFlow独自の「X-Stream充電テクノロジー」により、AC電源からわずか70分で0〜100％まで急速充電が可能。停電時の非常用電源としても、キャンプ出発前の短時間充電にも頼れるスピードです。
② 約3,000回の長寿命！ LFPバッテリー採用
電気自動車にも使われるリン酸鉄リチウムイオン（LFP）バッテリーを採用し、約3,000回の充放電に対応。これは一般的なポータブル電源の約6倍の寿命です。さらに、ポータブル電源として初をうたうTÜV Rheinland（テュフ・ラインランド）安全認証を取得しており、耐久性・安全性ともにトップクラスです。
③ アウトドアも防災もこれ1台でOK
768Whの大容量と定格800W（サージ1600W）の出力に対応。ノートPCや冷蔵庫、炊飯器、電気毛布などの家電を同時に動かすことができます。スマホアプリでのリモート操作も可能で、使い勝手も抜群。また、登録すれば最長5年保証が受けられる点も安心です。
お得な価格で手に入れるチャンス！
高性能・長寿命・高信頼性の三拍子がそろったEcoFlow RIVER 2 Proが、3万円台で手に入るチャンス。アウトドア派の人はもちろん、災害時の備えとしてもぜひチェックしておきたいアイテムです。
※価格や割引率は、セール状況やモデル（RIVER 2 Maxなど）によって異なる場合があります。
