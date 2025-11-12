このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第353回

【10%OFF】寒い夜もぬくぬく。ふわふわ裏起毛ルームウェアが3,940円

2025年11月12日 14時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンで BENQUEのルームウェアを入手

BENQUEのルームウェアが10%OFF！

　寒い夜に抜群の暖かさ！「BENQUEのルームウェア」が10%OFFで登場！

　ふわふわ裏起毛で全身あたたか、リラックスタイムにぴったりのルームウェアです。

　過去価格4,380円のところ、10%OFFの3,940円で手に入ります。この機会にチェックしてみましょう。

BENQUEのルームウェアの特徴

①やみつきの肌触りと高い保温性

　裏起毛素材で保温性・保湿性が高く、思わず頬ずりしたくなるようなふわふわの肌触り。

　首元・手首・足首のリブ生地が冷気を防ぎ、まるで『着る毛布』のような暖かさを実現します。

②動きやすくリラックスできる設計

　ウエストはゴム仕様でゆったり。手首・足首も程よいフィット感のゴム入りで動きやすく、寝返りの際にも裾がめくれ上がりにくいデザイン。

　両サイドには便利なポケット付きで、部屋着としての実用性も高いです。

③部屋になじむカラーバリエーション

　落ち着いたネイビーとグレーの2色展開で、どんな部屋にもなじむシンプルデザイン。

　秋冬にぴったりの暖かく心地よいルームウェアとして、上下別でも使えるお得なセットアップです。

まとめ

過去価格：4,380円

現在の価格：3,940円［10%OFF］

　寒い季節のくつろぎ時間をあたたかく快適に過ごしたい方におすすめです。

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

