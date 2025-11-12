Amazonセール情報大紹介！ 第353回
【10%OFF】寒い夜もぬくぬく。ふわふわ裏起毛ルームウェアが3,940円
2025年11月12日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
BENQUEのルームウェアが10%OFF！
寒い夜に抜群の暖かさ！「BENQUEのルームウェア」が10%OFFで登場！
ふわふわ裏起毛で全身あたたか、リラックスタイムにぴったりのルームウェアです。
過去価格4,380円のところ、10%OFFの3,940円で手に入ります。この機会にチェックしてみましょう。
BENQUEのルームウェアの特徴
①やみつきの肌触りと高い保温性
裏起毛素材で保温性・保湿性が高く、思わず頬ずりしたくなるようなふわふわの肌触り。
首元・手首・足首のリブ生地が冷気を防ぎ、まるで『着る毛布』のような暖かさを実現します。
②動きやすくリラックスできる設計
ウエストはゴム仕様でゆったり。手首・足首も程よいフィット感のゴム入りで動きやすく、寝返りの際にも裾がめくれ上がりにくいデザイン。
両サイドには便利なポケット付きで、部屋着としての実用性も高いです。
③部屋になじむカラーバリエーション
落ち着いたネイビーとグレーの2色展開で、どんな部屋にもなじむシンプルデザイン。
秋冬にぴったりの暖かく心地よいルームウェアとして、上下別でも使えるお得なセットアップです。
まとめ
過去価格：4,380円
現在の価格：3,940円［10%OFF］
寒い季節のくつろぎ時間をあたたかく快適に過ごしたい方におすすめです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第352回
トピックス冬の乾燥対策に！ QUADSのガラススチーム加湿器がプライム限定16％OFFで15,480円！
-
第351回
トピックスRyzen 7×Office 2024搭載「IdeaPad Slim 3」がセール価格に！ Amazon限定モデルが狙い目
-
第350回
トピックスケーブルいらずで即充電！ Anker「Nano Power Bank」が24％オフの4,550円に
-
第349回
トピックスASUSの“本気ノート”が3万円引き！ ハイエンドゲーミングPC「ROG Strix G16」がタイムセール中
-
第348回
トピックス足先の冷え対策に！オカモトの「まるでこたつソックス」2足組が9％OFFの3,600円
-
第347回
トピックス大風量で速乾！ダイソンの「Supersonic Nural Shine」が26%OFF
-
第346回
トピックスクリック音80%カット！ ロジクールの「疲れにくい」トラックボールマウスが特価
-
第345回
トピックスコスパ最強の5Gスマホ「motorola g64 5G」がセール中！ 快適性能でこの値段は見逃せない
-
第344回
トピックス【14%オフ！】Ryzen AI 9 HX 370搭載！ ASUS Vivobook S 14 M5406WA（有機EL・32GB）がお買い得
-
第343回
トピックスマイクロソフトの2in1ノート「Surface Book 2」が62％オフ！ 純正ペン付きで4万円台に【Amazon整備済み品セール】
- この連載の一覧へ