Ryzen 7×Office 2024搭載「IdeaPad Slim 3」がセール価格に！ Amazon限定モデルが狙い目

【タイムセール】Lenovo ノートPC IdeaPad Slim 3 15.6インチ 82XM00UPJP登場！

仕事も学習もこれ1台。Ryzen 7×16GBメモリのLenovo「IdeaPad Slim 3（Office 2024付き）」が、Amazonタイムセールに登場しました。

15.6インチのフルHD液晶を備え、バッテリー駆動は約14時間、重量は約1.62kgと軽量で、外出先での使用にも適しています。過去価格117,800円のところ、11％OFFの104,800円というお買い得価格で手に入ります。

Lenovo ノートPC IdeaPad Slim 3 15.6インチ 82XM00UPJPの特徴

① Ryzen 7＋16GBメモリで快適パフォーマンス

高性能なRyzen 7 5825Uと16GBメモリにより、マルチタスクや画像処理もスムーズ。 ブラウジングや資料作成はもちろん、軽い動画編集などもストレスなく行えます。

② Office 2024搭載ですぐに使える

「Microsoft Office Home & Business 2024」と「Microsoft 365 Basic（1年間無料）」を同梱。WordやExcel、PowerPointをすぐに利用でき、ビジネスや学習に最適な“即戦力モデル”です。

③ 使いやすさと安心の設計

Wi-Fi 6とBluetooth 5.2対応で、安定した高速通信を実現。さらに、Dolby Audio対応スピーカー、指紋センサー、プライバシーシャッター付きWebカメラなど、日常使いにうれしい機能を多数搭載しています。

お得な価格で手に入れるチャンス！

1万円以上お得に購入できるこのチャンスをお見逃しなく。性能と機能、価格のバランスが取れた万能ノートPCで、快適な作業環境を手に入れましょう。

※価格はOffice非搭載モデルなど、構成によって異なる場合があります。