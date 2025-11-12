Amazonセール情報大紹介！ 第351回
Ryzen 7×Office 2024搭載「IdeaPad Slim 3」がセール価格に！ Amazon限定モデルが狙い目
2025年11月12日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】Lenovo ノートPC IdeaPad Slim 3 15.6インチ 82XM00UPJP登場！
仕事も学習もこれ1台。Ryzen 7×16GBメモリのLenovo「IdeaPad Slim 3（Office 2024付き）」が、Amazonタイムセールに登場しました。
15.6インチのフルHD液晶を備え、バッテリー駆動は約14時間、重量は約1.62kgと軽量で、外出先での使用にも適しています。過去価格117,800円のところ、11％OFFの104,800円というお買い得価格で手に入ります。
Lenovo ノートPC IdeaPad Slim 3 15.6インチ 82XM00UPJPの特徴
① Ryzen 7＋16GBメモリで快適パフォーマンス
高性能なRyzen 7 5825Uと16GBメモリにより、マルチタスクや画像処理もスムーズ。 ブラウジングや資料作成はもちろん、軽い動画編集などもストレスなく行えます。
② Office 2024搭載ですぐに使える
「Microsoft Office Home & Business 2024」と「Microsoft 365 Basic（1年間無料）」を同梱。WordやExcel、PowerPointをすぐに利用でき、ビジネスや学習に最適な“即戦力モデル”です。
③ 使いやすさと安心の設計
Wi-Fi 6とBluetooth 5.2対応で、安定した高速通信を実現。さらに、Dolby Audio対応スピーカー、指紋センサー、プライバシーシャッター付きWebカメラなど、日常使いにうれしい機能を多数搭載しています。
お得な価格で手に入れるチャンス！
1万円以上お得に購入できるこのチャンスをお見逃しなく。性能と機能、価格のバランスが取れた万能ノートPCで、快適な作業環境を手に入れましょう。
※価格はOffice非搭載モデルなど、構成によって異なる場合があります。
