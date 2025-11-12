冬の乾燥対策に！ QUADSのガラススチーム加湿器がプライム限定16％OFFで15,480円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

QUADSのガラススチーム加湿器が16%OFF！

冬の乾燥対策にぴったりの「QUADSのガラススチーム加湿器」。

参考価格18,480円のところ、プライム限定で16%OFFの15,480円で手に入ります。

実用性とデザイン性を両立した加湿器を探している方は、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

清潔な蒸気のスチーム式

スチーム式（加熱式）加湿器は、水を加熱して沸騰させるため加湿器内にカビや雑菌が繁殖しにくく、清潔を保ちやすいことが特徴です。

LEDムードライトで色と明るさを調節

明るさは2段階、自分の好みやシーンに合わせて光の色と明るさを調節できます。

LEDライトはやわらかな光で、リラックス空間を演出するのにおすすめです。

安心のトリプル安全装置搭載

①空焚き防止機能

水タンク内の水がなくなると、水位センサーが動作して自動で電源が切れます。

②サーモスタット

運転中に本体が過熱した場合、自動で運転を停止します。

③温度ヒューズ

異常な温度を感知した際に、回路を遮断します。

まとめ

お手入れが簡単で、デザインもおしゃれな加湿器で冬の乾燥対策をしましょう。

参考価格：18,480円

プライム限定価格：15,480円［16%OFF］