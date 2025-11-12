Amazonセール情報大紹介！ 第350回
ケーブルいらずで即充電！ Anker「Nano Power Bank」が24％オフの4,550円に
2025年11月12日 12時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】Anker Nano Power Bank（30W, Built-In USB-C Cable）登場！
モバイルアクセサリーで人気のAnkerから、ケーブル一体型のモバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank」が、Amazonタイムセールに登場しました。
USB-Cケーブルが本体に内蔵された一体型デザインで、30Wの高出力と10000mAhの大容量を両立。参考価格5,990円のところ、24％OFFの4,550円というお買い得価格で手に入ります。
Anker Nano Power Bank（30W, Built-In USB-C Cable）の特徴
① ケーブル一体型で持ち運びスッキリ
USB-Cケーブルを本体に内蔵しているため、外出時にケーブルを忘れる心配がありません。ポケットやバッグにもすっきり収まり、充電しながらのスマホ操作も快適です。
② 最大30Wの急速充電対応
最大30W出力で、iPhone 16シリーズをはじめ各種デバイスをスピーディーに充電可能。さらに本体への入力も30W対応のため、約1.5時間で満充電できます。
③ コンパクトでも10000mAhの大容量
手のひらサイズながら10000mAhを搭載し、スマートフォンなら約2回分の充電が可能。スマホ、タブレットはもちろん、MacBook AirなどのノートPC充電にも対応します。
お得な価格で手に入れるチャンス！
ケーブルを忘れがちな人や、出張・旅行で荷物を減らしたい人にぴったり。Ankerならではの信頼性と利便性を兼ね備えたモバイルバッテリーを、このチャンスにぜひチェックしてみてください。
※Lightning対応機器への充電には別売りのLightningケーブルが必要です。
※MacBook Pro（13／16インチ）には非対応です。
