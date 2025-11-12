Amazonセール情報大紹介！ 第349回
ASUSの“本気ノート”が3万円引き！ ハイエンドゲーミングPC「ROG Strix G16」がタイムセール中
2025年11月12日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】ASUS ゲーミングノートPC ROG Strix G16 G614PM登場！
ASUSの人気ゲーミングシリーズ「ROG Strix」から、最新世代CPUとGPUを搭載した16型モデル「ROG Strix G16 G614PM」が、Amazonタイムセールに登場しました。
240Hzの超高速ディスプレイ、Ryzen 9 8940HX、RTX 5060というハイエンド構成を備えたモデルで、参考価格279,800円のところ、11％OFFの249,800円というお買い得価格で手に入ります。
ASUS ゲーミングノートPC ROG Strix G16 G614PMの特徴
① 超高速240Hz Nebula Display搭載
16インチのWQXGA（2560×1600ドット）解像度ディスプレイを搭載。240Hzの高リフレッシュレートと応答速度3msを実現し、滑らかで残像のない映像体験を提供します。FPSなど動きの速いゲームでも、操作の遅延を感じさせない精密な映像表示が可能です。
② Ryzen 9＆RTX 5060の圧倒的パフォーマンス
AMD Ryzen 9 8940HX（16コア／32スレッド）とNVIDIA GeForce RTX 5060を組み合わせ、さらに32GBメモリーを搭載。高負荷なゲームはもちろん、配信や動画編集などのマルチタスク作業も快適にこなせます。
③ 高効率なROG冷却システム「Intelligent Cooling」
3基のファン、7本のヒートパイプ、フルワイドヒートシンクを採用した「Intelligent Cooling」により、CPUとGPUの熱を効率的に放出。長時間のゲームプレイでも安定したパフォーマンスを維持します。
お得な価格で手に入れるチャンス！
ハイエンド構成ながら、現在は約3万円引きのセール価格で販売中。ゲーミング性能・映像品質・冷却性能のすべてを兼ね備えたROGシリーズの中でも、コストパフォーマンスに優れた1台です。
※価格や仕様は販売時期・構成により異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第353回
トピックス【10%OFF】寒い夜もぬくぬく。ふわふわ裏起毛ルームウェアが3,940円
-
第352回
トピックス冬の乾燥対策に！ QUADSのガラススチーム加湿器がプライム限定16％OFFで15,480円！
-
第351回
トピックスRyzen 7×Office 2024搭載「IdeaPad Slim 3」がセール価格に！ Amazon限定モデルが狙い目
-
第350回
トピックスケーブルいらずで即充電！ Anker「Nano Power Bank」が24％オフの4,550円に
-
第348回
トピックス足先の冷え対策に！オカモトの「まるでこたつソックス」2足組が9％OFFの3,600円
-
第347回
トピックス大風量で速乾！ダイソンの「Supersonic Nural Shine」が26%OFF
-
第346回
トピックスクリック音80%カット！ ロジクールの「疲れにくい」トラックボールマウスが特価
-
第345回
トピックスコスパ最強の5Gスマホ「motorola g64 5G」がセール中！ 快適性能でこの値段は見逃せない
-
第344回
トピックス【14%オフ！】Ryzen AI 9 HX 370搭載！ ASUS Vivobook S 14 M5406WA（有機EL・32GB）がお買い得
-
第343回
トピックスマイクロソフトの2in1ノート「Surface Book 2」が62％オフ！ 純正ペン付きで4万円台に【Amazon整備済み品セール】
- この連載の一覧へ