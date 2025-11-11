クリック音80%カット！ ロジクールの「疲れにくい」トラックボールマウスが特価

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】Logicool（ロジクール）トラックボールマウス MXTB2 MX ERGO S 登場！

手首への負担を軽減し、作業効率を最大限に引き出すロジクールの人気トラックボールマウス「MXTB2 MX ERGO S」が、Amazonセールに登場しました。

前モデルの魅力はそのままに、静音化と接続安定性を大幅にアップデート。参考価格19,580円のところ、16％OFFの16,361円というお買い得価格で手に入ります。

Logicool（ロジクール）トラックボールマウス MXTB2 MX ERGO Sの特徴

① 静音クリックとエルゴノミクス

クリック音を従来モデルより80%削減し、自宅やオフィスでの集中力を高めます。また、人間工学に基づいたデザインと20°に傾斜角を調整可能な機能で、手首の疲れを軽減し、長時間の作業も快適にこなせます。

② LogiBolt対応で接続が安定

Bluetooth接続に加え、ロジクール独自の「Logi Bolt」に対応。1つのレシーバーで複数のデバイスを安定接続でき、ワイヤレス干渉の多い環境でも快適に使えます。

③ マクロ機能「Smart Actions」対応

専用アプリ「Logi Options+」に搭載されたマクロ機能「Smart Actions」を利用すれば、複雑な操作を1ボタンにまとめて実行可能。データ入力や複数ソフトの操作を効率化し、作業をスムーズに進められます。

お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、高機能トラックボールマウスをお得な価格で手に入れ、作業環境を改善しましょう。

※USB-C充電式で、フル充電で最長120日間使用可能です（ケーブルは同梱されていません）。