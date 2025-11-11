Amazonセール情報大紹介！ 第348回
足先の冷え対策に！オカモトの「まるでこたつソックス」2足組が9％OFFの3,600円
2025年11月11日 18時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
寒さが気になる足元にぴったり！まるでこたつソックス二足組が登場
履くだけでこたつのようにあったかい、okamotoの「靴下サプリ まるでこたつソックス」
こちらは参考価格3,960円のところ、現在Amazonでは9%OFFの3,600円で購入できます。
フローリングやお休みのときに足が冷える方は、ぜひ一度チェックしてみてください！
あたたかさの秘密は足首
独自の編み方により、足首のツボである三陰交を温熱素材で温めます。
また、岡本独自開発の特殊保湿・発熱素材を使用し、よりあたたかい靴下が実現しています。
ゆったりとした履き心地で快適に
足裏部分が総パイル編みになっており、クッション性が高いことも特徴です。
さらに履き口はゆったりなので締め付けも少なく、快適にフィットします。一度履いたらやみつきになる心地よさ！
まとめ
参考価格：3,960円
現在の価格：3,600円［9%OFF］
リラックスしたい方、お休み中に足が冷える方、冷えたフローリングがつらい方におすすめしたい1足です。
