コスパ最強の5Gスマホ「motorola g64 5G」がセール中！ 快適性能でこの値段は見逃せない
2025年11月11日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【セール】Motorola（モトローラ）motorola g64 5G 8GB/128GB 登場！
5G対応で高性能、しかも軽量！ Motorola（モトローラ）のSIMフリースマートフォン「motorola g64 5G（8GB/128GB）」が、Amazonセールに登場しました。
120Hzの高速ディスプレイと5000mAhバッテリーを備えたこの高コスパモデルが、参考価格34,800円のところ、35％OFFの22,536円という2万円台前半の特別価格で手に入ります。
Motorola（モトローラ）motorola g64 5G 8GB/128GBの特徴
① なめらかな120Hz FHDディスプレイ
6.5インチのFHD LCDディスプレイは120Hzのリフレッシュレートに対応。ウェブ閲覧やゲーム、動画視聴も滑らかで、快適な操作性を実現します。
② 5G＆DSDV対応で通信が快適
5G通信とDSDV（nanoSIM／eSIM）に対応しており、プライベートと仕事で2つの番号を使い分け可能。Bluetooth 5.3にも対応し、ワイヤレス接続も安定しています。
③ 大容量バッテリーと軽量ボディ
5000mAhの大容量バッテリーを搭載しながら、本体重量は約177gと軽量。USB Type-C（USB 2.0）ポートと3.5mmイヤホンジャックも備えた、機能充実の手頃な価格モデルです。
お得な価格で手に入れるチャンス！
1万円以上お得なこの機会に、高性能SIMフリースマホをぜひご検討ください。
※価格はカラーによって異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第344回
トピックス【14%オフ！】Ryzen AI 9 HX 370搭載！ ASUS Vivobook S 14 M5406WA（有機EL・32GB）がお買い得
-
第343回
トピックスマイクロソフトの2in1ノート「Surface Book 2」が62％オフ！ 純正ペン付きで4万円台に【Amazon整備済み品セール】
-
第342回
トピックス【28%オフ！】Dell、AI処理対応のCore Ultra 5を搭載した13インチノート「Inspiron 13 5330」が超特価
-
第341回
トピックススマホで簡単おしゃれラベル作成！「テプラ」がAmazonで38％OFF！
-
第341回
トピックス【整備済み品】Surface Pro 7が登場！ Core i5搭載の高性能2in1がセール中
-
第340回
トピックス【180日保証】Core i5搭載レッツノートを4万円台で！ 中古PCでも安心して使える
-
第339回
トピックス足元360度あたたかい！「北国のこたつ」デスク下ヒーターがクーポンで1,000円オフ
-
第338回
トピックス8.7インチでこの価格！ 90Hz表示の高コスパタブレット「Redmi Pad SE 8.7」
-
第337回
トピックス【21%オフ】Ryzen 7搭載の超小型PCが5万円台に！ デスク裏に隠せる高性能ミニPC
-
第336回
トピックス信じられない3,034円！ LDAC音質＆マルチポイント対応ヘッドホンが半額級
-
第335回
トピックス【Amazonで月間4千点販売！】デスク下ヒーターが実質6,999円！在宅の足元が即ポカポカ
- この連載の一覧へ