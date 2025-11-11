Amazonセール情報大紹介！ 第347回
大風量で速乾！ダイソンの「Supersonic Nural Shine」が26%OFF
2025年11月11日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
ダイソンのドライヤーが26%OFF！
パワフルな風だから、低温なのに速乾。熱のダメージから髪を守るダイソンの「Supersonic Nural Shineヘアドライヤー」
参考価格53,800円のところ、現在はAmazonで26%OFFの39,800円で手に入ります。
髪をいたわりながらすばやく乾かしたい人は、この機会にチェックしてみてはいかがでしょう。
髪にも頭皮にもやさしい高性能ドライヤー
「Supersonic Nural Shineヘアドライヤー」は、髪との距離に応じて、最適な風温に調整することができます。
さらに、大風量の速乾により熱を当てる時間を短くし、髪への熱ダメージを抑えます。
付属のアタッチメントを使えば、うねりや指どおりなど気になるポイントに応じて使い分けもできます。
まとめ
髪や頭皮をいたわりながら、すばやく乾かしたい人は、ぜひこの機会にチェックしてみましょう。
参考価格：53,800円
現在の価格：39,800円［26%OFF］
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第348回
トピックス足先の冷え対策に！オカモトの「まるでこたつソックス」2足組が9％OFFの3,600円
-
第346回
トピックスクリック音80%カット！ ロジクールの「疲れにくい」トラックボールマウスが特価
-
第345回
トピックスコスパ最強の5Gスマホ「motorola g64 5G」がセール中！ 快適性能でこの値段は見逃せない
-
第344回
トピックス【14%オフ！】Ryzen AI 9 HX 370搭載！ ASUS Vivobook S 14 M5406WA（有機EL・32GB）がお買い得
-
第343回
トピックスマイクロソフトの2in1ノート「Surface Book 2」が62％オフ！ 純正ペン付きで4万円台に【Amazon整備済み品セール】
-
第342回
トピックス【28%オフ！】Dell、AI処理対応のCore Ultra 5を搭載した13インチノート「Inspiron 13 5330」が超特価
-
第341回
トピックススマホで簡単おしゃれラベル作成！「テプラ」がAmazonで38％OFF！
-
第341回
トピックス【整備済み品】Surface Pro 7が登場！ Core i5搭載の高性能2in1がセール中
-
第340回
トピックス【180日保証】Core i5搭載レッツノートを4万円台で！ 中古PCでも安心して使える
-
第339回
トピックス足元360度あたたかい！「北国のこたつ」デスク下ヒーターがクーポンで1,000円オフ
- この連載の一覧へ