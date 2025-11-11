このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第347回

大風量で速乾！ダイソンの「Supersonic Nural Shine」が26%OFF

2025年11月11日 19時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンで Dyson Supersonic Nural Shineヘアドライヤーを入手

ダイソンのドライヤーが26%OFF！

　パワフルな風だから、低温なのに速乾。熱のダメージから髪を守るダイソンの「Supersonic Nural Shineヘアドライヤー

　参考価格53,800円のところ、現在はAmazonで26%OFFの39,800円で手に入ります。

　髪をいたわりながらすばやく乾かしたい人は、この機会にチェックしてみてはいかがでしょう。

髪にも頭皮にもやさしい高性能ドライヤー

　「Supersonic Nural Shineヘアドライヤー」は、髪との距離に応じて、最適な風温に調整することができます。

　さらに、大風量の速乾により熱を当てる時間を短くし、髪への熱ダメージを抑えます。

　付属のアタッチメントを使えば、うねりや指どおりなど気になるポイントに応じて使い分けもできます。

まとめ

　髪や頭皮をいたわりながら、すばやく乾かしたい人は、ぜひこの機会にチェックしてみましょう。

参考価格：53,800円

現在の価格：39,800円［26%OFF］

アマゾンで Dyson Supersonic Nural Shineヘアドライヤーを入手

