マイクロソフトの2in1ノート「Surface Book 2」が62％オフ！ 純正ペン付きで4万円台に【Amazon整備済み品セール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】【整備済み品】マイクロソフト 2in1 ノートPC Surface Book 2 13.5 インチ（3K）登場！

マイクロソフトの人気2in1ノートPC「Surface Book 2（13.5インチ）」の整備済み品が、Amazonタイムセールに登場しました。

ノートPC・タブレット・スタジオモードの3形態で利用できる“分離型”デザインが特徴のこのモデルが、新品価格118,280円のところ、整備済み品につき62％OFFの44,820円という破格の価格で購入できます。

【整備済み品】マイクロソフト 2in1 ノートPC Surface Book 2 13.5 インチ（3K）の特徴

① 画期的な「分離型」2in1

キーボード部分から画面を完全に取り外し可能。ノートPC、タブレット、スタジオモードの3形態に自在に変形し、あらゆるクリエイティブ作業やエンターテイメントに対応します。

② 3K高精細ディスプレイとペン付属

13.5インチの3K（3000×2000）PixelSenseタッチスクリーンを搭載。驚くほど鮮明で、純正Surfaceペンが付属するため、手書きメモやイラスト制作もすぐに始められます。

③ 即戦力スペックと長期保証

Core i5-7300Uプロセッサーと8GBメモリ、256GB SSDを搭載。Windows 11 Officeも搭載で即利用可能。Amazon Renewedの整備済み品として、180日間の長期保証が付帯しており、安心してご使用いただけます。

お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、高価なSurface Book 2を破格の4万円台で手に入れましょう。