【28%オフ！】Dell、AI処理対応のCore Ultra 5を搭載した13インチノート「Inspiron 13 5330」が超特価

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】【Amazon.co.jp限定】Dell ノートパソコン Inspiron 13 5330 13.3インチ登場！

最新のAI処理と映像美を両立したモバイルノートPC「Dell（デル）Inspiron 13 5330（Core Ultra 5／Officeなし）」が、Amazonタイムセールに登場しました。

最新のIntel Core Ultra 5プロセッサーを搭載し、約1.24kgの薄型・軽量ボディを実現した、このモデルが、参考価格149,800円のところ、28％OFFの107,800円という大幅な割引価格で手に入ります。

【Amazon.co.jp限定】Dell ノートパソコン Inspiron 13 5330 13.3インチの特徴

① Core Ultraによる新たなAI体験

最新のIntel Core Ultra 5プロセッサーは、Intel Arc GPUとNPUを搭載したハイブリッド・アーキテクチャーで高度なAI機能をサポート。バッテリー寿命とパフォーマンスの最適なバランスを提供します。

② 心揺さぶる映像とサウンド

13.3インチのQHD（2560×1600）広視野角ディスプレイは、Dolby Visionに対応し、鮮明な色彩とシャープなコントラストを表現。Dolby Atmosによる包み込まれるような空間オーディオ体験を実現します。

③ 薄型軽量＆充実のスペック

重量はわずか1.24kgで、携帯性に優れます。16GBメモリと512GB SSDを搭載し、日常のビジネスからエンタメまでスムーズに動作。Thunderbolt 4ポートやHDMI 1.4など、接続端子も充実しています。

お得な価格で手に入れるチャンス！

4万円以上お得な価格で、最新CPU搭載の高性能モバイルPCを手に入れましょう。

※価格はOffice搭載モデルやCore Ultra 7モデルなど、構成によって異なります。